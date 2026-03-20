韩国与IMF商讨应对中东局势 聚焦稳定能源价格与金融市场

纽斯频通讯社世宗3月20日电 韩国政府20日表示，为应对中东局势持续紧张带来的能源价格上涨与金融市场波动，已与国际货币基金组织（IMF）就当前形势评估和政策应对方案展开深入磋商。

韩国副总理兼财政经济部长官具润哲（左）19日在首尔会见IMF第一副总裁丹·卡茨（Dan Katz）。【图片=财政经济部提供】

据财政经济部消息，副总理兼财政经济部长官具润哲19日在首尔会见IMF第一副总裁丹·卡茨（Dan Katz），双方就近期中东局势对全球经济的影响、韩国宏观经济政策反应及双方未来合作方向交换意见。

卡茨表示，受中东地缘冲突影响，国际能源价格与金融市场波动明显加大，全球经济增长面临的下行风险正在上升。若紧张局势长期持续，可能对全球增长路径与通胀走势产生负面效应。IMF正密切监测相关动向，并将在4月发布的《世界经济展望》中予以反映。

具润哲表示，当前外部不确定性显著加剧，韩国政府已启动跨部门应急机制，密切监控能源供给及金融、实体经济各领域动态。政府正调动财政、金融、产业领域一切可用手段，包括启动油价上限制度、加快编制追加预算等，全力降低外部冲击对经济和民生的影响。

卡茨对韩国政府应对当前形势的迅速反应表示肯定，并感谢韩国长期以来对IMF面向脆弱国家和低收入国家能力建设项目的积极贡献。希望双方进一步深化合作。

具润哲表示，韩国将持续扩大在人工智能（AI）、数字技术等新兴领域对IMF能力建设项目的参与和支持。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社