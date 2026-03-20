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"나는 혼을 던진다"... 2026 프로야구 향해 달리는 '불혹의 投魂(투혼)'

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고효준, 울산 시민구단과 계약… 최형우, 최고령 출장·안타·홈런 눈앞
노경은, 3연속 홀드왕 도전... 롯데 우완 김상수, 이름 바꾸고 변신 꿈꿔

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 개막을 일주일 앞둔 2026시즌 KBO리그에는 20대와 주전 경쟁을 벌이는 노장들이 다양한 모습으로 도전에 나선다. 1980년대생 베테랑들은 누구보다 무거운 각오로 시즌 준비에 한창이다.

1983년 2월 8일생 왼손 투수 고효준(43)은 프로야구 최초 시민구단 울산 웨일즈에서 또 한 번 비상을 꿈꾼다. 2002년 롯데 자이언츠에서 프로 생활을 시작한 그는 SK 와이번스(SSG 랜더스 전신), KIA 타이거즈, 롯데, LG 트윈스, SSG, 두산 베어스를 두루 거치며 마운드 위를 지켜온 대표적 저니맨이다. 지난해 두산에서 방출 통보를 받았지만 은퇴 대신 현역 연장을 택했고 결국 울산 웨일즈와 계약을 맺으며 새 둥지를 찾았다. 고효준의 목표는 분명하다. 2군 무대에서 경쟁력을 증명한 뒤 1군 복귀에 도전하겠다는 것. 만약 그가 올해 9월 15일 이후 1군 팀으로 이적해 KBO리그 마운드에 다시 오르면 송진우가 보유한 KBO리그 역대 최고령 등판 기록(43세 7개월 7일)을 넘어서는 새 역사를 쓰게 된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 왼쪽부터 고형준, 최형우, 노경은, 김상수. [사진=울산 웨일즈, 삼성 라이온즈, SSG 랜더스, 롯데 자이언츠] 2026.03.20 psoq1337@newspim.com

1983년 12월 16일생인 최형우(42)는 지난해 12월 삼성과 계약기간 2년, 최대 총액 26억원에 계약하며 친정팀 삼성으로 돌아와 다시 파란 유니폼을 입게 됐다. KBO리그 사상 최초로 '데뷔 25년 차'에 정규시즌을 소화하는 선수라는 타이틀을 거머쥐었다. 이번 시즌 첫 타석에 들어서는 순간 추신수 SSG 구단주 보좌역이 보유한 KBO리그 타자 최고령 출장 기록(42세 2개월 17일)을 넘어선다. 최고령 안타(42세 1개월 26일), 최고령 홈런(42세 22일·이상 추신수) 기록도 모두 사정권 안이다. 스윙 하나하나가 곧 KBO 새 기록이 된다.

1984년 3월 11일생 SSG 노경은(42)의 2026년은 이미 월드베이스볼클래식(WBC) 무대에서 출발했다. 한국 대표팀 최고령 선수로 이름을 올려 투수 중 가장 많은 4경기에 등판, 3.2이닝 2실점으로 버티며 한국의 8강 진출에 기여했다. 그의 투혼은 많은 야구팬에게 깊은 인상을 남겼다. 류지현 대표팀 감독은 귀국길에서 '대표팀 MVP'로 노경은을 지목했다. 지난 시즌 정규리그 77경기에서 3승 6패 3세이브 35홀드, 평균자책점 2.14를 올린 노경은은 역대 최고령 홀드 1위, 최고령 타이틀 홀더에 이름을 올린 데 이어 올 시즌 3년 연속 홀드왕에 도전한다.

2025시즌 노경은과 치열한 홀드 경쟁을 펼쳤던 LG 트윈스 우완 김진성(41) 역시 '시간을 거스르는' 대표 주자다. 1985년 3월 7일생인 김진성은 지난해 78경기에 나서 6승 4패 1세이브 33홀드, 평균자책점 3.44를 기록하며 LG 불펜의 핵심으로 활약했다. LG는 지난 1월 김진성과 2+1년, 최대 16억원 규모의 다년 계약을 체결하며 그의 가치를 다시 한 번 인정했다.

1988년 1월 2일생 롯데 오른손 투수 김상수(38)는 아예 이름을 바꾸며 변신을 택했다. 그는 최근 기쁠 태(兌), 클 혁(奕)을 써 '김태혁'으로 개명했고, 16일 한국야구위원회(KBO) 공시를 통해 개명 사실이 공식화됐다. 삼성 라이온즈와 넥센 히어로즈(현 키움), SSG를 거쳐 2023년부터 롯데에서 뛰고 있는 그는 2026시즌을 앞두고 롯데와 1년 총액 3억원에 FA 계약을 맺으며 한 시즌 더 함께하기로 했다.

이 밖에도 1985년 8월 18일생 삼성 포수 강민호, 1986년 2월 25일생 롯데 외야수 전준우, 불혹을 눈앞에 둔 1987년 2월 28일생 SSG 최정, 1987년 3월 25일생 한화 류현진, 1987년 6월 5일생 두산 양의지 등은 여전히 리그 최정상급 경기력을 과시하고 있다. 이들은 세대 교체 흐름 속에서도 자리를 내주지 않는 실력과 자기 관리의 상징으로 평가받는다.

psoq1337@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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