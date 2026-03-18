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[프로야구] 양의지, 연봉 16억→42억원 껑충... 역대 연봉킹 등극

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10개 구단 평균 연봉 1억7536만원 '역대 최고'
평균 연봉 1위 SSG 2억789만원… 최하위 키움

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두산 베어스 '안방마님' 양의지가 KBO리그 역대 최고 연봉 기록을 새로 썼다.

한국야구위원회(KBO)가 18일 발표한 2026시즌 등록 선수 연봉 자료에 따르면 양의지는 올해 연봉 42억원을 받는다. 종전 최고액은 SSG 랜더스 좌완 에이스 김광현이 2025년에 받은 30억원으로 양의지가 이 기록을 12억원 경신했다.

양의지는 2022년 11월 두산과 4+2년, 최대 152억원 규모의 FA 계약을 체결했다. 계약 첫해인 2023년 연봉 3억원, 2024년 5억원, 2025년 16억원을 받은 데 이어 2026년에는 42억원으로 점프했다. 전년 대비 26억원 인상으로 2022년 한유섬(연봉 1억8000만원→24억원·22억2000만원 인상)이 세웠던 역대 최고 연봉 인상액 기록도 갈아치웠다. 동시에 2025년 SSG 최정이 갖고 있던 21년차 최고 연봉(17억원) 기록 역시 경신했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2025년 포수 부문 골든글러브 수상자 양의지. [사진=KBO] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

새 시즌 연봉 순위 2위는 KT 위즈 에이스 고영표로 26억원을 받는다. SSG 간판 타자 최정이 22억원으로 3위, 한화 이글스 류현진과 롯데 자이언츠 박세웅이 나란히 21억원으로 공동 4위에 올랐다.

리그 전체 연봉 규모도 커졌다. 신인과 외국인 선수를 제외한 KBO리그 소속 529명의 평균 연봉은 1억7536만원으로 지난해 1억6071만원보다 9.1% 상승해 역대 최고치를 기록했다.

개인 인상률 1위는 NC 다이노스 좌완 선발 구창모였다. 구창모는 지난해 연봉 1억원에서 8억원 오른 9억원을 받으며 인상률 800%를 기록했다. 이는 2022년 한유섬(1233.3%)에 이어 역대 인상률 2위다.

베테랑의 기록도 나왔다. 1983년 12월 16일생인 삼성 라이온즈 최형우는 KBO리그 최초의 '25년 차 연봉' 수령 선수가 됐다. 2026시즌 연봉은 4억원으로 역대 25년 차 최고 연봉 기록으로 남는다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 최고령 선수 최형우. [사진=삼성] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com



연차별 최고 연봉 기록을 새로 쓴 선수는 모두 6명이다. 한화 노시환과 삼성 원태인이 8년 차 최고 연봉 10억원, 한화 강백호가 9년 차 최고 연봉 9억원을 기록했다. 고영표는 13년 차 26억원, 양의지는 21년 차 42억원, 최정은 22년 차 22억원으로 각 연차 최고액을 경신했다.

구단별로는 SSG가 선수단 총연봉 124억7000만원, 평균 연봉 2억783만원으로 모두 1위를 차지했다. 평균 연봉에서는 두산(2억776만원), LG 트윈스(2억94만원), KT(1억9878만원)가 2~4위에 올랐다. 삼성(1억8863만원), 롯데(1억7654만원), 한화(1억7613만원), KIA(1억5623만원), NC(1억3168만원), 키움(1억22만원)이 그 뒤를 이었다.

리그 전체 선수 총연봉은 927억6650만원으로 집계됐다. 각 구단 연봉 상위 29명을 기준으로 하면 SSG가 1인당 평균 3억9121만원으로 1위, LG가 3억3762만원으로 2위, 두산이 3억3266만원으로 3위에 자리했다. 이어 KT(3억1928만원), 한화(3억462만원), 삼성(3억410만원), 롯데(2억8403만원), KIA(2억5534만원), NC(2억155만원), 키움(1억4455만원) 순이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제임스 네일. [사진=KIA] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

외국인 선수 가운데서는 KIA 타이거즈 투수 제임스 네일이 180만 달러로 최고 연봉을 받는다. 30명의 외국인 선수 중 미국 국적이 20명으로 가장 많고, 베네수엘라 5명, 도미니카공화국 3명, 쿠바와 파나마가 각각 1명씩이다. 아시아쿼터 선수는 일본 7명, 호주 2명, 대만 1명으로 집계됐다. 2026시즌 최고령 선수는 만 42세인 삼성 최형우, 최연소 선수는 만 18세 LG 박준성이다(등록 마감일 1월 31일 기준). 최장신 선수는 198㎝의 SSG 앤서니 베니지아노와 NC 커티스 테일러, 최단신은 163㎝ 삼성 외야수 김성윤과 내야수 김지찬으로 집계됐다.

psoq1337@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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