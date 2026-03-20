최윤홍 부산교육감 예비후보, 기장서 학부모와 교육현안 논의

학부모, 과밀학급·학교 배치 혼선 지적

학생들 더 나은 교육환경에서 공부 약속

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 최윤홍 부산시교육감 예비후보는 20일 오후 2시 부산 기장군 정관읍 스테이션케이에서 열린 '학부모 소통 간담회'에 참석해 학부모 20여 명과 지역 학교의 교육 현안들에 대해 의견을 나눴다고 밝혔다.

이날 간담회에 참석한 학부모들은 장기간 이어진 과밀학급으로 인한 학습환경 악화, 학교 배치, 장안고 이전 추진 과정의 혼선, 통학 여건, 학교 간 교육격차, 학부모 의견 수렴 부족 등에 대한 문제를 제기했다.

최윤홍 부산시교육감 예비후보(가운데)가 20일 오후 2시 부산 기장군 정관읍 스테이션케이에서 열린 '학부모 소통 간담회'에 참석해 학부모들과 지역 학교의 교육 현안들에 대해 논의한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=최윤홍 예비후보] 2026.03.20

참석한 학부모들은 "현장의 목소리를 수없이 전달했지만 달라진 것이 없다", "교육청이 아이들 삶보다 행정 절차와 형식에 더 익숙해 보인다", "정책은 발표되는데 정작 학교 현장의 혼란은 줄지 않고 있다"고 지적했다.

이에 최 예비후보는 "학교가 부족하면 숫자만 맞추는 방식이 아니라, 우리 아이들이 실제로 더 나은 환경에서 공부할 수 있는 방향으로 풀어야 한다"며 "학교 이전 문제 역시 보여주기식 계획이 아니라 학생들의 통학, 생활, 학습의 연속성까지 책임지는 방식이어야 한다"고 강조했다.

이어 "교육은 아이들의 삶이고, 학부모의 걱정을 덜어드리는 일이며, 지역의 미래를 세우는 일"이라며 "기장에서 시작한 변화의 요구를 부산교육 전반의 변화로 이어가겠다"고 약속했다.

ndh4000@newspim.com