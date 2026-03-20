깨끗한나라 보솜이, 소프티소프트 출시…프리미엄 기저귀 시장 정조준

알로에·세라마이드 로션 처리 안커버 적용

피부자극지수 0.00, 더마테스트 센시티브 등급

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 깨끗한나라는 자사 유아용품 전문 브랜드 보솜이(BOSOMI)가 민감한 아기 피부를 고려한 프리미엄 기저귀 신제품 '소프티소프트(Softy Soft)'를 출시했다고 20일 밝혔다.

깨끗한나라는 최근 프리미엄 기저귀 시장에서는 성분과 구조, 피부 테스트 결과 등 객관적인 검증 데이터를 기준으로 제품 가치를 판단하려는 소비 경향이 확대되고 있다고 전했다. 특히 영유아 자녀를 둔 부모들 사이에서 제품의 안전성과 기능을 꼼꼼히 비교하는 '합리적 프리미엄' 소비 성향이 두드러지는 추세라고 설명했다.

깨끗한나라 보솜이 '프리미엄 아기 기저귀 소프티소프트' [사진=깨끗한나라]

이번 신제품은 이러한 소비 트렌드를 반영해 피부 안전성부터 착용감, 흡수력까지 기저귀의 핵심 기능을 균형 있게 강화했다.

먼저 알로에와 세라마이드 성분을 적용한 로션 처리 안커버를 적용해 기존 제품 대비 한층 부드러운 촉감을 구현했다. 특히 피앤케이(P&K) 피부임상연구센터의 민감성 피부 자극 테스트에서 피부자극지수 0.00을 기록하며 피부 안전성을 입증했다. 또한 독일 피부과학연구소 더마테스트(Dermatest) 센시티브 등급을 획득해 민감한 아기 피부에도 안심하고 사용할 수 있도록 했다.

또 기존 대비 2배 늘어난 고무줄 구조의 '소프트 허그 밴드'를 적용해 착용감을 강화했다. 이중 잠금 안심 가드 구조는 옆샘을 효과적으로 방지하며, 1L(리터)의 강력한 흡수력과 99% 흡수율은 장시간 쾌적한 착용감을 유지해준다.

깨끗한나라 관계자는 "보솜이 소프티소프트는 민감한 아기 피부를 고려해 성분과 테스트, 구조 설계까지 꼼꼼하게 강화한 제품"이라며 "앞으로도 보솜이는 '피부를 소중히 생각하는 기저귀'라는 브랜드 가치를 바탕으로 소비자 신뢰를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 보솜이는 신제품 출시를 기념해 오는 23일부터 29일까지 쿠팡에서 '소프티소프트' 사전 예약 판매를 진행하고, 20% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

stpoemseok@newspim.com