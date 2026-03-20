경남도, 출산가정 영양꾸러미 바우처 본격 시행

지원 규모 확대, 2300종 품목 선택

최대 30만 원 지원, 저소득층 면제

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 영아 출산가정의 식생활 개선과 경제적 부담 완화를 위해 '출산가정 영양꾸러미 바우처 사업'을 오는 23일부터 전면 시행한다고 20일 밝혔다.

출산가정 영양꾸러미 바우처 사업 포스터[사진=경남도] 2026.03.20

이번 사업은 지난해 일부 지역에서 운영된 '영유아 친환경 이유식 영양꾸러미 사업'을 확대·개편한 것으로, 지원 대상을 도내 전체 출산가정으로 넓혔다. 기존 식재료 중심 지원에서 간편식과 반조리식품 등 약 2,300종 품목으로 선택 폭을 대폭 늘렸다.

지원 대상은 도내 거주 생후 5~12개월 영아(2025년 7월~2026년 6월 출생) 가정으로, 올해 총 3,149가구가 혜택을 받는다. 지난해 인구감소지역 11개 시군 1,150가구를 대상으로 한 시범사업에 비해 규모가 크게 확대한 것이다.

지원 금액은 가구당 최대 30만 원이며, 자부담 6만 원을 결제하면 e경남몰 쿠폰 형태로 지급된다. 주거·의료급여 수급 가구는 자부담이 면제된다. 신청은 10월 31일까지 경남바로서비스(baro.gyeongnam.go.kr) 또는 주소지 보건소에서 가능하다.

도는 이번에 온라인 바우처 방식(e경남몰 운영)을 도입해 가정에서 손쉽게 식품을 주문·배송받을 수 있도록 했다. 출산가정의 실질적 수요를 반영해 이용 편의성을 높인 것도 특징이다.

양정현 보육정책과장은 "출산가정의 영양 지원 강화뿐 아니라 도내 우수 농·축·수산물 소비 촉진에도 도움이 될 것"이라며 "아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성을 위해 관련 지원 시책을 지속 확대하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com