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대성파인텍, KBO와 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장' 캠페인 진행

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AI 기반 행동 데이터 분석해 구단 승률 반영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대성파인텍이 운영하는 9.81파크 제주는 이달 개막하는 KBO 리그 정규 시즌에 발맞춰 한국야구위원회(KBO)와 함께 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장' 캠페인을 진행한다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장'은 '심장을 울리는 함성, 승리를 향한 질주!'를 메인 슬로건으로 28일부터 12월 31일까지 약 9개월간 진행된다. 이번 캠페인은 9.81파크 제주 이용객이 KBO 리그 10개 구단의 응원단장이 되어 참여하는 팬 참여형 리그로, 야구장의 응원 문화를 경기장 밖 현실 공간으로 확장한 프로그램이다.

특히 이용객들은 자신이 응원하는 구단을 선택해 'KBO 981리그'에 참가하고, 파크 곳곳에 마련된 다양한 액티비티 미션에 도전하게 된다. 미션 결과는 소속 구단의 승률에 반영돼 이용객들은 응원단장의 역할로 팀의 경쟁에 직접 기여하며 실제 리그 경쟁에 참여하는 듯한 몰입감을 경험할 수 있다.

9.81파크 제주가 KBO와 협업해 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장' 캠페인 진행. [사진=대성파인텍 모노리스 사업부]

회사에 따르면 참가자는 9.81파크 전용 애플리케이션을 통해 리그에 참여할 수 있으며, KBO 981리그 전용 티켓을 구매하면 희망 구단에 자동으로 소속된다. 이후 발급되는 각 구단별 지류 티켓을 활용해 파크 곳곳에서 운영되는 다양한 액티비티 미션에 도전하게 된다.

축적된 기록은 소속 구단의 승률에 반영되며, 모든 참여 이용객의 성과를 합산해 구단별 종합 랭킹이 산출된다. 이 과정에서 이용객의 주행 데이터, 미션 수행 결과, 함성(데시벨) 등 다양한 행동 데이터는 센서와 AI(인공지능) 기술을 통해 실시간으로 수집·분석되며, 이를 기반으로 실제 프로야구처럼 10개 구단 간 경쟁 구도가 형성된다.

또한 구단 승률 경쟁과 함께 이용객 개인의 '응원단장 능력치'도 데이터 기반으로 제공된다. 야구 선수의 종합 능력을 평가하는 파이브 툴(5-Tool) 개념을 차용해 질주력(레이스981), 돌진력(링고), 열정력(응원질러·세리모니), 생존력(아레나·프로아레나), 회전력(하늘그네) 등 다섯 가지 능력치를 구성했다. 각 능력치는 액티비티 수행 과정에서 수집되는 이용객의 행동 데이터를 기반으로 AI가 분석·환산해 산출된다.

파크 내 액티비티와 연계된 KBO 981리그 미션은 총 12종이 운영된다. '질주의 기준을 넘어라', '가속을 지배하라', '함성을 폭발시켜라', '전장을 지배하라', '전율을 일으켜라' 등 다양한 미션이 마련돼 방문객들이 몸을 움직이며 응원과 경쟁의 재미를 동시에 즐길 수 있도록 했다.

아울러 대표 미션인 '함성을 폭발시켜라'는 9.81파크의 게이미피케이션 요소인 '소리질러' 시스템에 KBO 리그 응원 문화를 접목한 콘텐츠다. 파크 대표 액티비티인 그래비티 레이싱 '레이스981' D3 코스 출발 순간, 일정 데시벨 이상으로 구단 응원 구호를 외치면 음성 데이터를 실시간으로 인식하는 AI 시스템이 이를 판단해 가속 부스터를 발동한다.

레이스 종료 후 제공되는 영상 역시 AI 기반으로 생성·편집되며, 주행 기록, 속도 변화, 부스터 발동 타이밍, 응원 성공 여부 등 다양한 플레이 데이터를 반영해 생성형 AI가 개인별 하이라이트 장면을 자동 구성하고 서로 다른 서사 구조의 영상으로 재편집한다.

구단별 소속감과 몰입감을 높이기 위한 공간 연출도 파크 곳곳에 마련됐다. 덕아웃 통로를 연상시키는 입구 디스플레이존에서는 10개 구단의 마스코트와 슬로건이 방문객을 맞이한다. 또한 9.81파크 센트럴에 조성된 '981 클럽하우스'에서는 각 구단의 로고와 실제 유니폼을 활용한 전시 공간을 통해 팬들이 구단별 응원 분위기를 체험할 수 있도록 했다.

김종석 대성파인텍 대표는 "9.81파크는 공간·스포츠·게임·AI 기술이 결합된 '스페이셜 게임 파크(Spatial Game Park)'로, 이용객들의 실제 행동을 데이터로 수집하고 이를 AI 기반으로 분석해 게임과 경쟁 구조에 반영하는 것이 핵심"이라며 "KBO와의 협업을 통해 한국 프로야구의 응원 문화와 경쟁의 재미를 파크 곳곳에 담았으니 방문객들이 응원단장이 된 듯한 기분으로 직접 뛰고 외치며 팀 경쟁에 참여하는 새로운 스포츠 경험을 즐기시길 바란다"고 전했다.

nylee54@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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