【崔宪圭专栏】美伊战火背后：美国深陷泥潭 中国或成最大受益者

纽斯频通讯社首尔3月20日（记者 崔宪圭）围绕霍尔木兹海峡展开的美以与伊朗战争已超越单纯地区冲突，而是出现两大强国——美国与中国之间战略博弈的迹象。

尽管美军占绝对军事优势，但从目前的结果来看，其并未实现最初设定的战略目标。相反，未直接参战、仅在一旁观望的中国却似乎成为实际获益者，局面颇为微妙。

美国在对伊朗发动攻击前，曾高举"推翻伊朗独裁"、"捍卫人权"、"消除核威胁"旗帜。然而战争初期一场造成175名小学生死亡的悲剧事件，迅速削弱了美国发动战争的正当性。

更为关键的是趋于负面的国际舆论，尤其是欧洲传统盟友对特朗普政府发动的这场战争反应冷淡。美国媒体甚至报道称华盛顿正沦为"孤家寡人"。某种程度上，美国正陷入一个既失去道义也难获实利的中东泥潭。

相比之下，作为美中战略竞争另一方、亦是战争利益相关者的中国则保持距离，在国际舞台上展现"反战、维护和平国家"的形象。一方面呼吁停止战争、恢复国际秩序，另一方面也借机强化自身全球领导力形象。

相比之下，作为美中战略竞争另一方、亦是战争利益相关者的中国，则保持距离，在国际舞台上展现出"反战、维护和平国家"的形象。一方面呼吁停止战争、恢复国际秩序，另一方面也借机强化自身全球领导力形象。

中国从战争初期就明确表示这是"一场不应发生、缺乏正当性的战争"，严厉批评美国对伊朗的军事行动。即便美国最终宣布"胜利"，坚持反战立场的中国仍有可能提升为中东和平的新调停者。

原定4月初举行的美中首脑会谈被迫延期，也在一定程度上反映出两国力量关系的变化。美国曾要求中国派遣军舰至霍尔木兹海峡，但中国直斥其非，要求立即停止战争。

尽管特朗普访华行程被推迟，中国却毫无遗憾之色。自2月底美国攻击引发美伊战争后，原定4月1日举行的美中首脑会谈在中国看来已不再是一场值得欢迎的会面。除非中国能获得巨大利益，否则首脑会谈可能沦为仅给战争发动者特朗普撑场面的舞台。

有观点认为，通过推迟首脑会谈，中国反而进一步强化了其"反战和平倡导者"的国际形象，从中获得现实利益。

伊朗与霍尔木兹海峡是美中战略利益正面冲突的交汇点，也是中国"一带一路"全球化战略中不可或缺的要地。中国通过与伊朗的协议，承诺25年内投资总额4000亿美元，并在能源、武合作中保持战略盟友关系。

【插图=AI生成】

在美国投入巨资进行战争的过程中，伊朗在各领域对中国的依赖度随时间推移日益加深。若反美政权的基础就此在伊朗巩固，中东新秩序很可能按照中国所希望的方向重塑。

有观测认为，战争终将结束，炮火平息后，在美国不惜一战试图强化主导权的中东，反而可能出现中国影响力增强、中国经济版图扩张的局面。

在美国与伊朗交战期间，中国正在后方悠闲地敲打着战争的损益表。当霍尔木兹海峡硝烟散尽，可能出现的是"鹬蚌相争，渔翁得利"的局面。和平的主导权，或许也将无声地从华盛顿移向北京。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社