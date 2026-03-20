동해시 '인구정책 종합계획' 가동…2294억 원 투입

여성·육아·청년·체류형 관광 묶어 '머무르고 정착하는 도시'로

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 여성·육아·보건 지원과 체류형 관광 정책을 연계해 '머무르고 정착하는 도시'로의 전환에 속도를 내고 있다. 시는 저출산과 인구 감소에 대응하기 위해 '2026년 인구정책 종합계획'을 수립하고 총 2294억 원을 투입해 103개 사업을 본격 추진한다고 20일 밝혔다.

단순한 인구 유입을 넘어 생활인구를 정주인구로 전환하는 구조를 만드는 것이 핵심이다. 동해시 인구는 1999년 10만 명을 정점으로 감소해 2025년 말 기준 약 8만6천 명 수준까지 줄었으며, 청년층 유출과 고령화가 동시에 진행되면서 생애주기 전반을 아우르는 대응이 요구되고 있다.

강원 동해시청 [사진=동해시청] 2020.11.13 onemoregive@newspim.com

시는 '세상 편한, 평생 살고 싶은 행복 동해'를 비전으로 ▲출산·양육 ▲청년 정착 ▲노후 복지 ▲정주환경 개선 등 4대 전략을 중심으로 정책 체계를 재편했다. 먼저 출산·육아 부담을 줄이기 위해 '행복한 예비부모 건강교실' 확대, 아이돌봄·첫만남 이용권 등 생애 초기 지원 강화, 여성·가족 중심 정책 확대 등으로 '아이 키우기 좋은 도시' 기반을 다질 계획이다.

청년층 정착을 위한 지원도 병행된다. 동해시는 청년일자리, 청년공간 운영, 교류 프로그램 등 37개 사업을 추진하고, '취미로 잇다', '행복 솔루션', '패밀리 데이' 등 가족 친화형 프로그램을 확대해 지역 내 삶의 질을 높인다는 구상이다.

생활인구 확대를 위한 체류형 정책도 강화한다. 바다와 자연환경을 활용한 워케이션, 지역 생활문화를 경험하는 로컬스테이, 장기 체류형 관광인 '한달살기' 등으로 방문을 체류로 전환하고, 생활체류형 관광도시로의 도약을 꾀한다. 시는 지방소멸대응기금 127억 원을 투입해 묵호오션가든, 무릉별유천지, 청년특화지구 조성 등 관광·문화 인프라 확충도 병행해 체류형 관광 기반을 강화하고 생활인구 유입을 지속 확대할 방침이다.

그동안 동해시는 인구정책 가이드북 제작·배포, 전용 게시판 운영 등으로 정책 접근성을 높이고 청년 교류 프로그램·다자녀 가정 지원 정책 등을 통해 시민 호응을 이끌어 왔다.

심재희 동해시 행정복지국장은 "생활인구 확대 정책과 정주여건 개선을 함께 추진해 인구 감소에 선제적으로 대응하고 있다"며 "찾아오는 도시를 넘어 머무르고 정착하는 도시로 도약하겠다"고 말했다.

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