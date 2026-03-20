케이엔에스, 글로벌 로봇 파운드리 사업 호조…"누적 380대 공급"

1월 수주 280대 납품 완료…올해 매출·이익률 10% 성장 전망

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스는 베트남 법인이 지난 1월 수주한 280대 규모의 산업용 자동화 로봇 납품을 성공적으로 완료했다고 20일 밝혔다. 이번 납품으로 케이엔에스 베트남 법인이 공급한 자동화 로봇 규모는 총 380여대로 확대됐다.

회사에 따르면 이번 성과를 계기로 베트남 법인의 로봇 파운드리 사업 부문이 본궤도에 올랐다. 통상 로봇 파운드리 사업은 제조 인프라, 생산 역량, 품질 안정성, 공급 레퍼런스가 모두 요구되는 분야로 초기 진입장벽이 높은 산업으로 평가된다.

케이엔에스 베트남 법인은 현지에 약 1250평 규모의 제조시설을 보유하고 있으며, 지난 2024년 일본계 글로벌 기업과 산업용 자동화 로봇 장기 공급계약을 체결한 이후 협업을 이어오고 있다. 특히 1차 공급 과정에서 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급한 점을 높이 평가받아 올해 초 후속 대규모 수주에 성공했다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

또한 이번 베트남 법인의 대규모 납품은 추가 영업 활동에 있어 유의미한 레퍼런스로 작용할 것으로 분석된다. 높은 품질 기준을 요구하는 일본계 기업의 특성상 베트남 법인의 제조 역량이 글로벌 수준에 부합한다는 게 회사 측 설명이다.

케이엔에스는 올해 베트남 법인이 전년 대비 더 큰 폭의 매출 성장과 이익률 확대를 기록할 것으로 내다보고 있다. 엔드 유저인 글로벌 반도체 기업의 1차 벤더를 중심으로 로봇 수요가 지속되면서 후속 수주가 이어질 것으로 예상되며, 최근 베트남 내 인건비 상승으로 현지 진출 기업들의 자동화 설비 수요가 확대되고 있어, 무인 자동화 솔루션 전반의 성장세 역시 지속될 것으로 전망되기 때문이다.

케이엔에스 관계자는 "베트남 법인이 지난해를 기점으로 탄력적인 실적 성장 추세를 보이고 있는 만큼 전사 실적 개선세도 한층 강화되고 있다"며 "글로벌 피지컬 AI 트렌드가 지속될 것으로 예상되기 때문에 국내뿐 아니라 해외에서도 의미 있는 성과 창출이 이어질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

그는 이어 "케이엔에스는 이차전지를 비롯해 반도체, 디스플레이, 모빌리티, 라이다 및 카메라 모듈 등 핵심 센서 분야에 이르기까지 다양한 산업에서 무인 자동화를 가속화하며 관련 시장을 선점해 나갈 것"이라며 "이를 통해 미래 산업의 핵심 플레이어로 성장해 나가겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com