금호타이어, '크루젠 GT Pro' 출시…구매 고객 대상 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어는 신제품 '크루젠(CRUGEN) GT Pro' 출시를 기념하여 지난 18일부터 이벤트를 진행하고 있다고 20일 밝혔다.

[사진=금호타이어]

신제품 크루젠 GT Pro를 4개 구매한 고객을 대상으로 헬리녹스 더플백, 패스트캠프 원터치텐트, 내셔널지오그래픽 백팩, 폰티악 여행용 캐리어, 테팔 전기그릴, GS칼텍스 X 이마트 결합 모바일 상품권 등 다양한 사은품(1종 선택)을 5월 30일까지 증정한다. 또한 6월 30일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 200여명을 선정해 순금코인 및 커피 기프티콘을 제공한다. 행사에 관한 자세한 사항은 타이어프로 홈페이지 및 어플을 통해 확인할 수 있다.

이번에 출시된 '크루젠 GT Pro'는 부드러운 주행성능과 정숙성을 강화시킨 프리미엄 컴포트 SUV 타이어로, 전 규격 UTQG 트레드웨어 800 기록 및 에너지소비효율등급(RR, 회전저항) 2등급 이상을 획득하며 동급 대비 최고 수준의 성능을 갖추고 있다. 해당 제품은 18인치부터 22인치까지 53개의 폭넓은 사이즈를 공급하는 동시에 전기차의 주요 성능인 소음, 내마모 성능을 만족시키는 EV Technology를 적용하여 전기차까지 아우르는 전 규격 라인업(EV Compatible)을 확보하고 있다.

또한 금호타이어는 3월 한 달간 대상 제품을 구매한 고객을 대상으로 '금호 만족 보증제'를 운영한다. 해당 제도는 제품 품질 및 성능에 불만족할 경우 새 제품으로 교체해주는 프로그램으로, 타이어프로에서 행사 제품 4개 구매 시 적용된다. (구매일 기준 2주 이내, 주행거리 2000km 이내 조건 충족 시) 아울러 고객 과실로 인한 타이어 손상 발생 시에도 새 제품으로 교체를 지원하는 '타이어프로 트러스트 플러스(TIREPRO TRUST+)' 보증제도도 함께 시행한다.

금호타이어 한국영업부문 김성 상무는 "신제품 '크루젠 GT Pro는 동급 최고 수준의 마일리지와 에너지 효율, 정숙성을 구현한 프리미엄 컴포트 SUV 타이어"라며, "이번 이벤트를 통해 더 많은 고객들이 크루젠 GT Pro의 우수한 성능을 직접 경험하길 기대한다"고 말했다.

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