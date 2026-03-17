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금호타이어, '크루젠 GT Pro'로 승부수…SUV·프리미엄 시장 정조준

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프리미엄 SUV 타이어 공개…승차감·마일리지·EV 성능 강화
올해 매출 5조1000억 목표…OE 확대·글로벌 공급망 재편 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 프리미엄 SUV 전용 타이어 '크루젠(CRUGEN) GT Pro'를 앞세워 고부가가치 시장 공략에 속도를 낸다. SUV 중심으로 재편된 자동차 시장과 전동화 흐름에 대응하는 동시에, 프리미엄 중심 사업 구조로 전환해 수익성과 외형 성장을 동시에 끌어올리겠다는 전략이다.

금호타이어는 17일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 기자간담회를 열고 신제품 '크루젠 GT Pro'를 공개했다. 제품은 SUV 전용 브랜드 '크루젠'의 최신 라인업으로, 승차감과 정숙성, 마일리지 성능을 강화한 프리미엄 타이어다.

금호타이어 크루젠 GT 프로. [사진=이찬우 기자]

정일택 금호타이어 대표는 "크루젠 GT Pro는 글로벌 SUV 시장 변화에 선제적으로 대응하고 프리미엄 브랜드로 도약하고자 하는 의지를 담은 제품"이라며 "지난해 창사 이래 최대 실적인 4조7000억원을 달성했지만 여기서 안주하지 않겠다"고 밝혔다.

이어 "올해 매출 5조1000억원을 목표로 프리미엄·고부가가치 시장을 집중 공략해 양적 성장과 질적 수익성을 동시에 실현하겠다"고 강조했다.

이번 신제품은 국내 SUV 타이어 가운데 최고 수준의 성능을 목표로 개발됐다. UTQG 트레드웨어 800을 확보하고 에너지소비효율 등급(RR) 2등급을 획득해 마일리지와 연비 효율을 동시에 개선했으며, 내부 테스트에서는 경쟁 제품 대비 마모 성능이 약 20% 향상된 것으로 나타났다.

17일 서울 그랜드하얏트 호텔에서 정일택 금호타이어 사장이 크루젠 GT 프로 출시 및 기자간담회 환영사를 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

제품에는 최신 올시즌 컴파운드와 미세홈(Wave Sipe), 확장형 그루브 구조가 적용돼 젖은 노면에서의 배수 성능과 고속 주행 안정성을 강화했다. 또 소음 저감 설계를 통해 정숙성을 높이고, 승차감 개선 기술을 적용해 프리미엄 SUV에 요구되는 주행 품질을 확보했다.

특히 전기차와 내연기관차를 모두 아우르는 'EV 컴패터블(EV Compatible)' 기술이 적용된 점이 특징이다. 전기차 특유의 높은 토크와 하중을 고려해 내구성과 정숙성을 강화하면서도, 다양한 파워트레인에 대응할 수 있도록 설계됐다.

윤민석 금호타이어 글로벌마케팅 부문장은 "SUV 시장이 빠르게 성장하는 상황에서 이번 신제품은 프리미엄 SUV 타이어 시장의 새로운 기준을 제시하는 전략 제품"이라며 "금호타이어의 위상을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.

금호타이어 크루젠 GT 프로. [사진=이찬우 기자]

실제로 국내 자동차 시장에서 SUV 비중은 빠르게 확대되고 있다. 금호타이어에 따르면 지난해 신차 등록 기준 SUV 비중은 약 67.7%에 달했으며, 19인치 이상 고인치 타이어 비중도 51.9%까지 증가했다. 수입 프리미엄 SUV 판매 확대까지 맞물리면서 고부가 타이어 시장 성장세는 더욱 뚜렷해지고 있다.

윤 상무는 "SUV 고객들은 단순한 이동수단을 넘어 브랜드 가치와 스포츠 세단 수준의 주행 성능, 가족을 위한 편안함까지 동시에 요구하고 있다"며 "크루젠 GT Pro는 이러한 요구를 충족하기 위해 승차감과 정숙성, 마일리지를 동시에 강화한 제품"이라고 설명했다.

금호타이어는 이번 신제품을 통해 프리미엄 SUV 시장 공략을 본격화하는 동시에 판매 확대에도 나선다. 회사 측은 국내 시장에서 월 5만본 수준의 판매를 목표로 설정했으며, 향후 완성차 업체와의 협업을 통해 OE 공급 확대도 추진 중이다. 현재 주요 완성차 업체와 공동 개발을 진행 중이며, 조만간 가시적인 성과가 나올 것으로 기대하고 있다.

소비자 체험 반응도 긍정적이다. 회사 측에 따르면 사전 체험에서는 "외관이 수려하다", "연비가 개선됐다"는 평가가 다수 확인됐다.

회사 관계자는 "현재 주요 완성차 업체와 협업을 진행하고 있으며 조만간 가시적인 성과가 나올 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

금호타이어 크루젠 GT 프로. [사진=이찬우 기자]

금호타이어는 제품 전략과 함께 생산 및 공급망 재편도 병행하고 있다. 함평 공장은 현재 착공이 진행 중이며 2027년 4분기 양산 체제 구축을 목표로 하고 있다. 광주 공장은 산업용지 전환을 추진 중으로, 연내 구체적인 개발 계획이 나올 전망이다.

전동화 대응 전략도 이어진다. 전기차 전용 브랜드 '이노뷔'는 전기차 수요 둔화 영향으로 성장 속도가 다소 주춤한 상황이지만, 회사는 장기적 관점에서 브랜드 경쟁력을 유지하겠다는 입장이다.

금호타이어 관계자는 "이노뷔는 단기 성과가 아니라 전동화 시대를 대비한 전략 브랜드"라며 "전기차 시장이 확대되면 성장 잠재력도 충분히 발현될 것"이라고 말했다.

글로벌 생산 전략에서는 중국 공장의 역할도 강조된다. 금호타이어는 현재 8개 공장 중 3개를 중국에서 운영하고 있으며, 원산지 다변화를 추진하면서도 중국 공장의 생산 경쟁력을 유지하는 전략을 병행하고 있다. 이는 관세 리스크를 관리하면서도 글로벌 수요 확대에 대응하기 위한 조치다.

업계에서는 금호타이어가 프리미엄 제품 확대와 OE 공급 강화, 글로벌 생산 전략을 동시에 추진하면서 수익성 중심의 체질 개선에 나섰다는 평가가 나온다. SUV와 전기차 중심으로 재편되는 시장 환경 속에서 고부가 타이어 비중을 얼마나 빠르게 확대하느냐가 향후 성장의 핵심 변수가 될 전망이다.

정일택 금호타이어 대표이사는 "자사의기술 리더십을 바탕으로 프리미엄 타이어 시장을 선도해 나갈 것" 이라고 말했다.

chanw@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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