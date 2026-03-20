[PGA] 임성재가 돌아왔다... 이글 2방 7언더 몰아쳐 단독 선두

발스파 챔피언십 첫날 단독 2위와 1타차

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '아이언맨' 임성재가 돌아왔다. 지난 1월 손목 부상으로 치료와 재활에 매달리느라 시즌 출발이 늦어진 그는 복귀 무대였던 파머스 인비테이셔널과 플레이어스 챔피언십에서 예열에 마친 뒤 이번 주 코퍼헤드에서 샷과 퍼트 감각이 함께 깨어났다.

임성재는 20일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 코퍼헤드 코스에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 발스파 챔피언십 1라운드에서 이글 2개와 버디 6개, 보기 3개를 묶어 7언더파 64타를 쳐 한국시간으로 오전 7시 현재 단독 2위 브랜트 스네데커(미국)보다 1타 앞선 클럽하우스 단독 선두가 됐다. 일부 선수들이 경기를 치르고 있지만 타수 차이가 커 1라운드 단독 선두를 유지할 것으로 보인다. 함께 출전한 김주형은 2언더파 68타 공동 17위, 김성현은 1오버파 72타 공동 66위를 달리고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임성재. [사진=PGA] 2026.03.20 psoq1337@newspim.com

임성재는 이날 출발부터 뜨거웠다. 10번 홀(파4)에서 3m 버디 퍼트를 잡고 이어진 11번 홀(파5)에서는 페어웨이에서 올린 두 번째 샷을 5.2m 이글 퍼트로 연결시키며 상승세를 탔다. 12번 홀(파4)에서는 2.2m 버디 퍼트까지 침착하게 집어넣으며 리더보드 상단에 올랐다.

15번 홀(파3)에서 4m 버디를 추가했지만 코퍼헤드 특유의 '스네이크 핏' 16번 홀(파4)에서 과감하게 핀을 직접 노린 세컨드 샷이 그린 우측 벙커에 빠져 첫 보기를 범했다. 18번 홀(파4)에서 4.9m 버디 퍼트를 집어넣어 바운스백하고 곧바로 1번 홀(파5)에서는 10m가 넘는 이글 퍼트를 떨어뜨려 선두로 나섰다. 3번 홀(파4)에서도 13.4m 롱 퍼트가 그대로 홀컵에 떨어지며 또 하나의 버디를 보탰고 5번 홀(파5) 2.8m 버디 퍼트를 추가해 9언더까지 내달렸으나 마무리가 좋지 않았다. 6번 홀(파4)과 8번 홀(파4)에서 티샷이 흔들리며 연이어 보기를 적어냈다.

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