서울소방, '몸짱소방관 달력' 판매금 6500만원 화상환자 지원

누적 판매 12만 부 기부금 총액 12억 5000여만원…화상환자 302명 치료 지원

사회공헌 일환 소방관 12명과 GS리테일·LG트윈스·사진작가 배강우 등 참여

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시 소방재난본부(본부장 홍영근, 이하 본부)는 지난 18일 2015년부터 12년째 제작 중인 '몸짱소방관 희망나눔 달력'의 판매 수익금과 기부금을 모아 저소득 화상환자 치료 지원을 위한 기부금 전달식을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 전달식은 '2026년 몸짱소방관 희망나눔 달력 프로젝트'를 통해 마련된 판매 수익금에 GS리테일, LG트윈스 등 민간기업의 기부금을 더해 화상환자 지원기관인 한림화상재단에 전달하는 방식으로 진행됐다.

올해 전달된 기부금은 총 6500만 원으로, 한림화상재단을 통해 저소득 화상환자의 화상 치료비 지원에 전액 사용될 예정이다.

서울시 소방재난본부 관계자를 비롯 GS리테일, LG트윈스 관계자들이 몸짱소방관 달력 판매수익금을 화상환자들을 위해 기부하고 기념사진을 찍고 있다. [서울시 소방재난본부 제공]

지난 12년간 달력 판매 수익금과 민간 기부금 등을 통해 총 12억 5000여만 원이 조성돼 한림화상재단에 전달됐으며, 재단은 경제적 어려움을 겪는 중증 화상환자 302명을 선정해 치료비를 지원했다.

앞서 본부는 현직 소방관 12명과 사진작가 배강우의 재능기부에 GS리테일의 제작비 지원과 판매 협력 등 민간기업의 사회공헌이 더해져 제작된 '2026년 몸짱소방관 달력'을 지난해 11월부터 판매했다.

본부 관계자는 "이번 기부금 조성은 달력을 구매한 많은 시민들의 응원과 민간기업의 적극적인 기부 참여로 가능했다"고 말했다.

홍영근 서울소방재난본부장은 "화상환자 치료비 지원에 따뜻한 마음을 모아주신 시민 여러분과 재단, 민간기업, 그리고 소방대원들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 서울소방은 시민의 안전을 지키는 본연의 역할과 함께 나눔과 동행의 문화가 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

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