신문규 충북교육감 예비후보, '사교육비 제로' 대책 발표

"학급당 10명·교육바우처 120만원...학교안 사교육 근본 해소"



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신문규 충북교육감 예비후보가 사교육 부담을 없애고 교육격차를 해소하기 위한 '충북형 사교육비 대책방안'을 내놨다.

신 예비후보는 19일 오후 충북교육청에서 기자회견을 열고 "학교 안의 사교육 발생 요인을 근본적으로 제거해 '교육격차 제로(ZERO)'를 실현하겠다"며 "모든 아이가 경제적 여건에 상관없이 공교육만으로 충분히 성장할 수 있는 충북을 만들겠다"고 밝혔다.

19일 신문규 충북교육감 예비후보가 사교육대책을 발표하고 있다.[사진=신문규 예비후보 측 제공] 2026.03.19 baek3413@newspim.com

먼저 그는 유치원(3~5세)과 초등학교 1·2학년 학급당 학생 수를 최대 10명으로 제한하는 방안을 제시했다.

신 예비후보는 "교사의 부담을 줄이고, 학생 한 명 한 명에게 집중할 수 있는 교육 환경을 만들겠다"며 "학급당 학생 수 감축은 교사의 자긍심을 높이고 사교육 의존을 줄이는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

이어서 학생 누구나 부담 없이 학습 활동을 수행할 수 있도록 '공공학습센터'를 운영한다는 구상이다.

이 센터에서는 숙제 지도, 보충 학습, 무료 온라인 강의, 예체능 활동 등 다양한 프로그램이 무상으로 제공된다.

신 예비후보는 "사교육을 하는 이유의 절반이 '학교 수업 보충' 때문인 만큼, 공공학습센터가 현실적인 대안이 될 것"이라며 "부모의 경제력과 관계없이 균등한 학습 기회를 보장하겠다"고 강조했다.

아울러 "충북 지역 모든 유·초·중·고 학생을 대상으로 연간 1인당 120만 원의 '교육 바우처'를 지급하겠다"고 밝혔다.

해당 바우처는 학부모의 선택에 따라 숙제 지도비, 예체능 활동비, 교육용품 구입 등 자녀의 교육 목적에 자유롭게 사용할 수 있다.

특히 월소득 300만 원 이하 가정에는 지원 금액을 연 240만 원으로 확대해 교육 불평등을 줄일 계획이다.

그는 "부모의 형편이 아이의 교육 기회를 좌우하는 일은 없어야 한다"며 "성과를 점검해 향후 지원 폭을 더욱 늘리겠다"고 말했다.

그러면서 "기존 정부와 교육청의 사교육 경감 정책도 학부모 의견을 적극 반영해 성과 중심으로 보완하겠다"며 "효율적이고 실질적인 공교육 강화 방안을 차질 없이 추진하겠다"고 덧붙였다.

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