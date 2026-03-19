제주항공, 유류할증료 최대 3배 인상…국제유가·환율 부담 반영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 제주항공이 국제유가 상승과 고환율 부담을 반영해 국제선 유류할증료를 한 달 만에 최대 3배 넘게 인상한다고 19일 밝혔다.
제주항공은 오는 4월 발권하는 한국발 국제선 항공권에 편도 기준 29~68달러의 유류할증료를 부과할 방침이다. 이는 이달 기준 9~22달러보다 최대 3배 이상 오른 수준이다.
구간별로 보면 인천·부산발 후쿠오카·오사카·상하이(푸동) 등 운항거리 500마일 미만 단거리 노선에는 29달러가 부과된다. 도쿄·삿포로·오키나와 등 500~1000마일 구간에는 37달러가 적용된다.
홍콩·마카오 등 1000~1500마일 구간에는 44달러, 세부·다낭·사이판 등 1500~2000마일 구간에는 53달러가 붙는다. 방콕·푸꾸옥·발리 등 2000~2500마일 구간에는 60달러, 싱가포르·덴파사르·바탐 등 2500마일 이상 장거리 노선에는 68달러가 부과된다.
제주항공은 중동 지역 긴장으로 국제유가가 상승하고 환율 부담이 이어지면서 비용을 일부 반영한 조치라는 입장이다. 유류할증료는 원화 결제 시 발권 당일 환율이 적용돼 환율 변동에 따라 실제 부담이 더 커질 수 있다.
앞서 대한항공과 아시아나항공을 비롯해 티웨이항공, 진에어, 이스타항공 등도 4월 유류할증료를 한 달 사이 최대 3배가량 인상한 바 있다.
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