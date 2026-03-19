강릉아산병원, 심장내과 전문의 2명 추가 충원

강원 영동권 심혈관 24시간 응급진료 한층 강화

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 영동권 유일 상급종합병원인 강릉아산병원이 심장내과 전문의 2명을 추가로 충원해 심장내과 진료를 강화했다고 19일 밝혔다.

지역에서 중증·응급 심혈관 질환을 책임지는 핵심 의료기관인 강릉아산병원은 이번 인력 확충으로 급성심근경색 등 심혈관 질환 환자에 대한 24시간 응급 진료 체계를 더욱 안정적으로 유지할 수 있게 됐다.

심혈관 질환은 골든타임 확보가 생존과 직결되는 대표적인 응급 질환으로, 신속한 진단과 치료가 무엇보다 중요하다. 특히 강릉아산병원이 위치한 강원 영동 지역은 대형 의료기관 간 거리가 멀고 의료 인력 확보도 쉽지 않아, 지역 내에서 즉각적인 대응이 가능한 전문 진료 체계의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

강릉아산병원.[뉴스핌 DB] 2024.10.10 onemoregive@newspim.com

실제로 강릉아산병원은 의료 인력의 수도권 유출 심화로 약 1년여 간 심혈관 질환 24시간 응급 진료가 제한되는 어려움을 겪었고, 이 기간 지역의 급성심근경색 환자들은 다른 지역 병원을 찾아 장거리 이동을 해야 했다.

이에 2024년 강원특별자치도와 강릉·동해·삼척·속초·고성·양양·태백·정선·평창 등 9개 시·군은 지역 필수의료 강화를 위해 '심혈관 질환 환자 응급의료 체계 구축 사업'을 추진하고, 강릉아산병원에 인력 확보를 위한 예산을 지원해 왔다.

그 결과 의료진 추가 채용이 이뤄지며 2024년 11월부터 심혈관 질환 24시간 응급 진료를 정상적으로 재개할 수 있었다. 현재는 주·야간을 막론하고 강원 산간 지역은 물론 경상북도 울릉군에서도 급성심근경색 환자가 강릉아산병원으로 이송돼 응급 관상동맥중재 시술을 받고 회복하는 등 권역을 넘어 생명을 살린 사례가 이어지고 있다.

이번 충원으로 강릉아산병원 심장내과는 총 7명의 전문의 체제를 갖추게 됐으며, 이를 기반으로 심근경색 등 심혈관 응급 환자에 대한 진료 대응 역량도 한층 강화될 전망이다.

유창식 강릉아산병원장은 "어려운 상황 속에서도 심장내과 인력 확보를 위해 재정적 지원을 추진해 준 지자체에 깊이 감사드린다"며 "확보한 인력을 바탕으로 지역 주민들이 안심하고 심혈관 응급 진료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 심혈관 질환 환자 응급의료 체계 구축을 위해 강원특별자치도와 강릉·동해·삼척·속초·고성·양양·태백·정선·평창 등 9개 시·군은 2024년 7월부터 2026년 12월까지 총 16억8천만원의 예산을 강릉아산병원에 지원하고 있다.

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