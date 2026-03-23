(월요일·음력 2월5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월23일(월요일·음력 2월5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 행운이 쓰나미처럼 몰려오겠다.
72년생 : 전략적 사고가 필요하겠다.
84년생 : 더 큰 이익이 생기겠다.
96년생 : 새롭게 시작하면 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 참모들과 합의하는 것이 좋겠다.
73년생 : 행운이 밀려오는 형국이겠다.
85년생 : 주변에 사람이 몰려든다.
97년생 : 어려움 없이 앞으로 가겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 사업이 크게 성공할 수 있는 기회이겠다.
74년생 : 마음먹은 대로 일이 진행된다.
86년생 : 생각하지 못한 일을 만나겠다.
98년생 : 인심을 얻는 일이 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 결과가 원하는 대로 나타나겠다.
75년생 : 모든 일이 잘 풀려나가겠다.
87년생 : 주변의 도움을 받으면서 하겠다.
99년생 : 생각보다 더 좋은 환경이 만들어지겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 주변을 조심해야 하겠다.
76년생 : 뜻대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
88년생 : 겸손하게 대처하는 것이 좋겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 고독의 결정체를 맛보겠다.
77년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
89년생 : 생각을 바꿔야 일이 성사되겠다.
01년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 지금 행동하기에는 시간이 부족하겠다.
78년생 : 좌고우면하지 말고 직진하는 것이 좋겠다.
90년생 : 발맞추어 걷는 것이 중요하겠다.
02년생 : 만나지 않는 것이 좋은 인연이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 사고의 유연성이 필요하겠다.
79년생 : 뒤로 많이 남는 장사가 되겠다.
91년생 : 뒤를 돌아보는 것이 중요하겠다.
03년생 : 마지막으로 보고 끝내는 것이 좋겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 한 단계 도약할 수 있겠다.
80년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
92년생 : 바쁜 만큼 돈이 들어오겠다.
04년생 : 다시 도전하면 성공하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 주변을 잘 살펴보아야 하겠다.
81년생 : 도전하면 좋은 일이 생기겠다.
93년생 : 새로운 사람을 만나 만리장성을 쌓겠다.
05년생 : 어려움은 성공의 징조임을 알아야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 모든 일이 잘 해결되겠다.
82년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
94년생 : 다시 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새로운 사업을 하면 성공하겠다.
83년생 : 사랑의 운세가 찾아오겠다.
95년생 : 새로운 일에서 이익이 발생하겠다.