삼계탕부터 닭강정까지…농식품부, 'K-치킨벨트' 구축 시동

미식 관광으로 지역경제 활성화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 치킨을 중심으로 전국 닭요리와 관광 자원을 연결하는 'K-치킨벨트' 구축에 나선다.

외국인이 선호하는 한식 메뉴를 앞세워 미식 관광을 확대하고 지역경제 활성화까지 동시에 끌어낸다는 구상이다.

농림축산식품부는 19일 한국관광공사 서울센터에서 'K-치킨벨트(K-미식벨트)' 구축 계획을 발표했다.

이 사업은 전 세계적으로 인지도가 높은 치킨을 중심으로 삼계탕과 닭강정 등 다양한 닭요리를 지역 관광 자원과 결합해 외국인 관광객 유치를 확대하려는 전략이다.

K-미식벨트는 지역 식재료와 음식을 관광과 연계하는 사업으로 지난 2024년부터 장류, 김치, 인삼, 전통주 등을 주제로 추진해왔다. 올해는 치킨을 핵심 테마로 삼아 미식벨트 외연을 넓힌다는 방침이다.

정부는 춘천 닭갈비, 안동 찜닭 등 지역 대표 닭요리를 중심으로 관광 명소를 연결한 '글로벌 미식 거점'을 조성한다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 15일 서울 시내의 한 치킨매장 앞으로 시민들이 오가고 있다. 2025.12.15 choipix16@newspim.com

여기에 한국관광공사가 선정한 'K-로컬 미식여행 33선'과 지역 숨은 맛집을 함께 엮어 하나의 관광 동선으로 구축한다.

이를 통해 외국인 관광객이 지역별 특색 있는 닭요리를 경험하고 관광까지 이어지는 흐름을 만든다는 계획이다.

지역 농가와의 상생 모델도 구축한다. 의성 마늘과 창녕 양파 등 지역 특산물을 활용한 메뉴를 개발하고 지역 관광 자원과 연계한 체험 프로그램을 운영한다.

기존 치킨업계의 제조 인프라도 견학 프로그램으로 활용해 생산 과정 체험까지 포함한 '체험형 관광 콘텐츠'로 확대할 예정이다.

농식품부는 이날부터 '나만의 K-치킨 벨트' 대국민 참여 이벤트를 시작했다. 국민이 직접 지역 치킨 맛집과 닭요리 거리, 관련 스토리를 제안하면 향후 벨트 조성에 반영한다.

정부는 상반기 중 'K-치킨벨트 지도'를 공개하고 여행 크리에이터 콘텐츠를 활용한 홍보도 병행할 계획이다.

송미령 농식품부 장관은 "치킨은 전 세계인이 즐기는 대표적인 K-푸드"라며 "K-치킨벨트가 한국을 찾는 관광객의 새로운 미식 여행 코스로 자리 잡도록 치킨과 관광 업계와 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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