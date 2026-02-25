李대통령 "외국인 관광객 2000만 시대 눈앞…2030년 3000만시대 열자"

2019년 이후 확대국가관광전략회의 대통령 첫 주재

"지난해 방한 관광객 1893만명 역대 최대치 경신해

질적 성장으로 대전환 필요…지역관광정책 계속 확대

여행비 덜고 혜택 지역 소상공인에 돌아가는 정책 필요"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 25일 "지난해 대한민국을 찾은 관광객이 1893만명으로 역대 최대치를 경신했다"며 "외국인 관광객 2000만 시대가 바로 눈앞에 있다"고 진단했다.

이 대통령은 "2030년 외국인 관광객 3000만 시대를 열려면 양적 성장을 넘어 질적 성장으로의 대전환이 필요하다"고 강조했다.

이 대통령은 25일 청와대 본관에서 열린 11차 확대국가관광전략회의에서 이같이 말했다.

이재명(가운데) 대통령과 이부진 한국방문의해위원장(왼쪽·호텔신라 사장), 알베르토 몬디 주한 이탈리아상공회의소 부회장이 25일 청와대 확대국가관광전략회의에서 2025 관광기념품 공모전 수상작을 보며 박수를 치고 있다. [사진=청와대]

◆이부진 호텔신라 사장 민간전문가 참석 관심 집중

이날 회의는 2019년 이후 처음으로 대통령이 직접 주재하는 국가관광전략회의로 진행됐다. 특히 관계부처 장관 외에도 이부진 호텔신라 사장을 포함한 민간 전문가들도 참석해 관심이 집중됐다.

이 대통령은 "전국 곳곳을 매력적인 콘텐츠로 채울 수 있게 지역관광 혁신에 앞장서 달라"며 "여행비 부담을 덜고 혜택은 지역 소상공인에게 돌아가는 관광정책을 계속 확대할 필요가 있다"고 강조했다.

이 대통령은 "국민들이 찾지 않는 곳을 외국인 관광객이 찾을 리 없다"며 "국민이 지역의 숨은 매력을 발견할수록 방한 관광의 저변이 넓어질 것"이라고 말했다.

또 이 대통령은 "K-컬쳐의 폭발적 에너지가 국민들이 체감하는 성장과 일자리 창출로 이어지려면 전 세계인들이 대한민국 땅을 밟고 체험할 수 있어야 한다"며 관광산업 대도약을 위한 전국적 확대 전략을 강조했다.

이 대통령은 "K-컬처는 세계인을 웃고 울리며 콘텐츠 세계 표준을 다시 쓰고 있다"며 "이 열기가 모니터 속 환호에 머무르지 않으려면 전 세계인들이 대한민국을 체험할 수 있어야 한다. K-컬처가 촉발한 문화산업 발전은 결국 대한민국 관광으로 귀결돼야 한다"고 말했다.

이재명(왼쪽 세번째) 대통령이 25일 청와대 확대국가관광전략회의를 주재하고 있다. 왼쪽 첫번째는 김민석 국무총리, 두번째는 이부진(호텔신라 사장) 한국방문의해위원장. [사진=청와대]

◆바가지 요금·불친절·과도한 호객 행위 반드시 근절

무엇보다 외국인 관광객 증가 효과가 지역 곳곳으로 확산하도록 하는 관광정책이 필요하다고 강조했다.

이 대통령은 "지금처럼 외국인 관광객의 80%가 서울에 집중되는 현실에 만족하면 한계에 봉착할 수밖에 없다"며 "관광산업 성장의 기회와 과실을 전국 골목상권과 지역 소상공인이 함께 누릴 수 있어야 지속가능한 성장과 발전을 담보할 수 있다"고 말했다.

이 대통령은 "관광산업 대전환을 반드시 이루겠다는 각오로 각 부처와 중앙정부, 지방정부가 함께 머리를 맞대고 지혜를 모아야 한다"며 "지방 공항과 크루즈 인프라부터 출입국 제도 개선까지 공급자가 아닌 수요자 입장에서 세세히 살피고 점검해야 한다"고 주문했다.

이재명(왼쪽 다섯번째) 대통령과 김민석(세번째) 국무총리, 이부진(네번째·호텔신라 사장) 한국방문의해위원장, 알베르토(여섯번째) 몬디 주한 이탈리아상공회의소 부회장 등이 25일 청와대 확대국가관광전략회의에서 박수치며 기념사진을 찍고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "관광은 단순한 상품 판매가 아니라 추억을 만드는 문화산업임을 잊지 말아야 한다"며 "가장 경계해야 할 것이 여행객의 발길을 돌리게 하는 부당행위"라고 지적했다.

이 대통령은 "바가지 요금과 불친절, 과도한 호객 행위는 결국 지역경제에 큰 피해를 주는 악질적 횡포"라며 "반드시 미리 뿌리 뽑아야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "어려운 과제지만 품격 있는 관광, 지속가능한 관광 실현을 위해 정부와 민간이 함께 고민해야 한다"며 "오늘 자리가 관광 대도약과 대전환의 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

