동아참메드, KIMES 2026 참가… ENT·영상·감염관리 경쟁력 소개

해외 바이어 비즈니스 미팅 통해 글로벌 시장 개척

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아참메드는 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 개최되는 제41회 국제의료기기∙병원설비전시회 'KIMES 2026'에 참가한다고 19일 밝혔다.

KIMES는 1980년 처음 개최된 국내 최대 의료기기 및 병원설비 전시회다. 올해에는 키노트 프로그램을 새롭게 운영하며, 단순 전시를 넘어 기술과 비즈니스 전략이 결합된 융복합 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대된다.

동아참메드, KIMES 2026 참가 현장 [사진=동아참메드]

동아참메드는 이번 전시회에 대규모 부스로 참가해 ENT(이비인후과) 장비와 감염관리 제품을 선보인다. 또한 KIMES와 함께 개최되는 '2026 글로벌 의료기기 수출상담회(GMEP 2026)'에도 참가해 해외 바이어와의 비즈니스 미팅을 진행하며 글로벌 시장 개척에 나설 예정이다.

이번 전시회에서 동아참메드는 2026년 5월 출시 예정인 연성 비디오 내시경 'V1 Smart Pro'와 2027년 1월 출시 예정인 올인원영상시스템 'New Qvion'을 새롭게 선보일 계획이다.

'V1 Smart Pro'는 인체공학적 좌우 대칭형 핸들 디자인을 적용해 사용자 편의성을 높였다. 또한 듀얼 광섬유 조명 구조를 적용해 내시경 시야를 밝고 균일하게 확보했으며, 영상 노이즈를 줄이는 DNR(Digital Noise Reduction) 기술과 열을 효과적으로 배출하는 구조를 적용해 장시간 시술 환경에서도 안정적인 영상 품질을 유지할 수 있도록 했다.

'New Qvion'은 영상 장비와 광원 장치를 결합한 올인원 시스템으로, 전용 카트뿐 아니라 기존 ENT 진료대 위에도 자유롭게 장착이 가능해 공간 효율성이 뛰어나다. 특히 경성 내시경(Rigid Scope)과 연성 비디오 내시경(Flexible Video Scope)을 모두 사용할 수 있는 듀얼 호환 구조를 적용해 장비 운용의 유연성을 높였다.

감염관리 대표 제품인 자동 내시경 세척기 'DCW-R'과 'MH NF-5000'도 선보인다. 'DCW-R'과 'MH NF-5000'은 동아참메드의 고유한 '와류(渦流)' 세척 방식을 적용해 세척 효율을 극대화했다. 기기 내부에서 강력한 회오리 흐름을 생성해 내시경의 복잡한 채널과 표면을 균일하게 세척하는 구조다. 또한, 액상뿐 아니라 분말 소독제까지 사용할 수 있도록 설계해 사용 편의성과 위생 관리 수준을 한층 높였다.

전략 품목 중 하나인 과산화수소(HP) 기반 환경 소독 티슈 'ED Wipes HP'도 전시한다. 과산화수소는 고위험균 대응에 탁월하지만 제어가 까다로운 물질로 알려져 있다. 동아참메드는 이를 안정화된 티슈 형태로 구현하고 교차 오염을 최소화하는 구조를 적용해 사용 편의성과 안전성을 동시에 확보했다.

동아참메드 관계자는 "이번 KIMES 2026을 통해 동아참메드의 ENT, 영상 시스템, 감염 관리 분야 경쟁력을 국내외 고객에게 선보일 예정이다"며 "세 분야의 탄탄한 제품 라인업을 기반으로 국내 시장 입지를 강화하고, 글로벌 시장 맞춤형 제품 개발과 국내외 영업 네트워크 확대를 통해 글로벌 종합 의료기기 기업으로 도약해 나가겠다"고 말했다.

한편, 동아참메드는 동아에스티 계열사로 이비인후과용 진료장치, 의료용 영상 장치 등을 생산 및 판매, 수출하는 EMD(ENT 의료기기) 사업부문, 채혈용 소모품, 체외진단의료기기 등을 담당하는 IVD(체외진단) 사업부문, 공간 소독 시스템, 내시경 소독기, 전용소독제, 소독 티슈 등의 HAI(감염관리) 사업부문을 전문적으로 하는 메디컬 헬스케어 전문 기업이다.

sykim@newspim.com