전주시, 청소년·가족 통합지원 협력…복지 안전망 강화

상담·교육·사례관리 연계 협력 확대 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 청소년과 가족을 아우르는 통합 지원체계 구축에 나서며 지역 복지 안전망 강화에 속도를 내고 있다.
전주시청소년상담복지센터는 전주시가족센터와 위기청소년 및 가족 지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협약은 청소년과 가족이 겪는 복합적 문제에 공동 대응하고 지역사회 협력 기반을 확대하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약을 통해 상담과 교육, 사례관리, 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력체계를 구축할 계획이다.
주요 내용은 위기청소년 및 가족 지원, 상담·교육 프로그램 공동 운영, 기관 간 정보 교류 및 연계 지원, 청소년 안전망 구축 협력 등이다.
이번 협력으로 청소년 개인뿐 아니라 가족까지 포함한 통합적 지원이 가능해질 것으로 기대된다.
이해경 전주시가족센터장은 "기관 간 협력을 통해 보다 체계적인 대응이 가능해질 것"이라며 협력 의지를 밝혔다.
정혜선 전주시청소년상담복지센터장도 "청소년 문제는 가족과 환경이 함께 연결된 만큼 통합 지원 강화에 의미가 있다"고 말했다.
한편 전주시 청소년안전망 1388청소년지원단은 지역 내 138개 기관, 212명으로 구성돼 상담과 정서 지원을 비롯해 학업, 진로, 의료, 법률, 문화 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.
gojongwin@newspim.com