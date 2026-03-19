대전소방, 지휘관 대상 마음건강 리더십 교육

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부는 19일과 20일, 24일 총 3일간 충남대학교 융합교육혁신센터 컨벤션홀에서 지휘관급 소방공무원을 대상으로 '마음건강 리더십 교육'을 진행한다.
조직심리 전문가인 중앙대학교 심리학과 문광수 교수를 초빙해 진행되는 이번 교육에는 대전소방본부 소속 지휘관급 공무원 180명이 참여한다.
소방공무원은 직무 특성상 반복적인 재난 현장에 노출되면서 외상 후 스트레스 장애(PTSD), 우울감, 문제성 음주 등 정신건강 위험에 취약할 수 있다. 이에 대전소방은 지휘관들이 대원들의 심리 상태를 이해하고 정신건강 서비스 이용을 적극 장려함으로써, 도움을 요청하는 행동이 자연스럽게 받아들여지는 조직문화를 만들어 나갈 계획이다.
김문용 대전소방본부장은 "현장 지휘관이 대원들의 심리 상태를 이해하고 공감하며 소통할 때 더욱 안전하고 건강한 근무 환경이 만들어질 수 있다"며 "이번 교육을 통해 조직 내 긍정적인 소통 문화를 확산하고 대원들이 마음 편히 현장 활동에 전념할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
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