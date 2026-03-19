김윤덕 국토장관 "건설업계 미래, 안전한 현장에서 나온다"

건설안전 주제 간담회 참석

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 지난해 건설안전에 대한 인식 전환에 이어 올해는 정부와 업계, 현장 근로자 모두가 체감할 수 있는 성과를 다져야 한다고 강조했다.

19일 서울 중구 국토발전전시관에서 열린 작업중지권 등 건설안전을 주제로 한 간담회에서 김윤덕 국토교통부 장관이 발언하고 있다. [사진=국토부]

19일 국토교통부에 따르면 이날 서울 중구 국토발전전시관에서 열린 작업중지권 등 건설안전을 주제로 한 간담회에서 김윤덕 국토교통부 장관은 "안전한 건설현장이 곧 지속가능한 건설업계의 성장"이라며 이같이 말했다.

이번 간담회는 근로자의 작업중지권 행사를 독려하는 등 건설현장의 안전 확보를 위해 자발적인 안전관리 정책을 추진한 건설사의 노고를 격려하는 한편, 건설산업 관련 업계 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 주요 건설사의 현장 안전 확보를 위한 우수사례 공유에 이어 안전과 관련된 제도개선 건의 등 자유로운 토론이 이뤄졌다.

김 장관은 "최근 건설현장에서 의미있는 변화가 시작되고 있다"면서 "국민주권정부 출범 이후 생명 존중을 최우선 가치로 삼고 자구적 노력을 이어가 주시는 건설사에 깊은 감사를 드린다"고 말했다.

토론 후에는 근로자 작업중지권 행사를 적극적으로 장려한 4개 우수 건설사(삼성물산, 현대건설, DL이앤씨, GS건설)에 대한 감사패 수여식이 이뤄졌다.

김 장관은 "작업중지권은 근로자 스스로 사고발생 위험을 사전에 예방하고 안전한 환경을 만들 수 있는 매우 효과적인 제도"라며 "작업중지권 행사를 활성화하기 위한 근로자 인센티브 제도 등 자구적 노력을 이어가 주신 건설사에 진심으로 감사드린다"며 감사패를 전달했다.

그러면서 "국내 건설사의 안전관리 역량이 전 세계가 벤치마킹하는 모범사례가 되고 'K-건설'이 기술력을 넘어 세계에서 가장 안전한 건설로 인정받아 글로벌 시장을 선도해 나가기를 기대"한다면서 "정부도 현장의 목소리를 경청하며 그 여정에 든든한 동반자가 되겠다"고 덧붙였다.

min72@newspim.com