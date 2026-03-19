KPGA-(주)인스앤코, 9월 '인스앤코 인비테이셔널' 개최 조인식

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='인스앤코 인비테이셔널'이 오는 9월 총상금 8억 원 규모 신규 대회로 개최된다.

(주)인스앤코(대표이사 정상옥)와 한국프로골프협회(이하 KPGA)가 19일 오전 경기도 성남시에 있는 KPGA빌딩(10층)에서 KPGA 투어 시즌 12번째 대회(신규 대회)인 '인스앤코 인비테이셔널'의 개최 조인식을 가졌다.

[서울=뉴스핌] 조인식 후 기념촬영에 임한 김진형 KPGT 투어이사, 유재철 KPGA 부회장, 강종헌 GK그룹 부회장 겸 씨엔플러스 회장, 대호이엔씨 최영욱 대표, 대호이엔씨 박경덕 이사 (왼쪽부터) [사진=KPGA] 이웅희 기자= 2026.03.19 iaspire@newspim.com

이날 조인식에는 유재철 KPGA 부회장과 김진형 투어이사 그리고 강종헌 GK그룹 부회장을 비롯한 양사 임직원 등이 참석해 성공적인 대회 개최를 위한 긴밀한 협력을 약속했다.

올해 신설된 '인스앤코 인비테이셔널'은 총상금 8억 원 규모로 9월 3일부터 6일까지 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행된다. 대회 장소는 미정이다.

강종헌 GK그룹 부회장은 "평범한 공간에 '감성'이라는 색을 입히고 환경을 생각하는 기술로 '공간의 가치'를 높여온 인스앤코가 선수들의 열정과 영감이 펼쳐지는 골프 무대와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "인스앤코의 '사람중심' 경영이념처럼 선수들이 최상의 환경에서 기량을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원하고 골프 팬들에게는 새로운 감동을 선사하는 대회로 만들어가겠다"고 소감과 계획을 밝혔다.

유재철 KPGA 부회장은 "인스앤코가 한국 남자 프로골프의 발전 가능성을 믿고 신규 대회 창설에 나선 것은 무척 고무적인 일"이라면서 "총상금 8억 원 규모의 이번 대회는 선수들에게 더 많은 출전 기회를 제공하고 투어 전체의 경쟁력을 끌어올리는 데 크게 기여할 것이다. KPGA는 최고 수준의 대회 운영을 통해 이번 대회가 투어의 대표 대회로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.

(주)인스앤코는 LED 조명 및 제어장치, 조리실 배출가스 정화설비를 전문으로 하며 '사람중심', '기술혁신', '열정', '영감'을 핵심 경영이념으로 삼아 꾸준한 신제품 개발과 제품군 확장을 통해 공간에 새로운 가치를 창출하는 기업이다.

경관조명, 실내조명, 조명 제어 시스템, 인터렉티브 미디어 프로젝션, 융복합 공기정화장치 등을 통해 토털 솔루션을 제공하며 특히 조리실 배출가스 정화설비 개발로 쾌적한 실내 환경 조성에도 앞장서고 있다.

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