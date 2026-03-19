장경호 익산시의원, 전기차 예산 급감 '질타'

행정 누락 보완 및 추경 전 예산 활용 대책 요구
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 장경화 익산시의원이 전기자동차 보급사업 예산 축소 문제를 제기하며 신속한 대응과 예산 복구 필요성을 강조했다.
장 의원은 19일 제277회 임시회 5분 자유발언에서 익산시 전기차 보급사업 예산이 2024년 120억 원에서 올해 63억 원으로 줄어드는 등 2년 사이 크게 감소했다고 밝혔다.
이는 전북 14개 시군 가운데 인구 대비 사업 규모가 최하위 수준이며, 군산시와 비교해도 절반에 못 미치는 규모라는 설명이다.
그는 예산 축소의 원인으로 시비 확보 실패와 행정적 누락을 지적했다. 지난해에는 시비 매칭 부족으로 보조금이 조기 소진돼 시민 불편이 발생했고, 올해는 도비 교부 과정에서 예산 반영이 누락돼 재정 손실이 발생했다는 주장이다.
이에 따라 전라북도에 대한 적극적인 문제 제기와 함께 예산 복구 노력이 필요하다고 강조했다. 특히 지방재정법상 '추경성립 전 예산편성 제도'를 활용해 국·도비를 우선 확보하고 신속히 집행할 것을 대안으로 제시했다.
장 의원은 "전기차 보급은 시민 편익과 직결된 정책"이라며 "행정의 책임 있는 대응으로 예산 정상화와 피해 최소화에 나서야 한다"고 말했다.
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