"다시 황금기 만들 것"…'어서와 한국은 처음이지?' 10년 차에 파격 리뉴얼

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 10년 차를 맞은 '어서와 한국은 처음이지?'가 포맷 변화를 통해 새로운 전환점을 맞이한다.

19일 '어서와 한국은 처음이지?' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 MC 김준현, 딘딘, 전민경 PD가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 어서와 한국은 처음이지? MC 딘딘, 김준현. [사진=MBC 에브리원] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

돌아오는 '어서와 한국은 처음이지?'는 기존의 호스트가 초대하는 여행의 틀을 확장해, '한국에 친구가 없어도, 외국인 누구나' 여행자가 될 수 있는 파격적인 변화를 시도했다. 첫 게스트로 프랑스 에펠탑의 명물 '파코'가 확정되며 벌써부터 뜨거운 화제를 모으고 있는 가운데, 프로그램의 정체성과도 같은 MC 김준현과 원년 멤버 딘딘이 재회하여 가장 '어서와'다운 호흡을 선보일 예정이다.

전민경 PD는 이번 시즌의 가장 큰 변화로 '초대 중심 구조의 약화'를 꼽았다. 그는 "한국에 사는 사람이 초대하는 시스템에서 벗어나, 다양한 사람들이 자연스럽게 한국을 찾는 흐름으로 확장됐다"며 "10년 차를 맞은 만큼 시대 변화에 맞는 변화를 고민했고, 초대 없이도 한국을 충분히 즐길 수 있다는 확신이 생겼다"고 설명했다. 이어 "6개월 동안 섭외에만 집중했다. 기대하셔도 좋다"고 자신감을 드러냈다.

김준현은 프로그램에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 그는 "정을 뗄 수 없는 프로그램이다. 10년에 가까운 시간 동안 쌓인 애정이 크다"며 "자리를 비웠을 때는 힘들기도 했다. 외국인 친구들이 한국을 처음 여행하며 보여주는 각기 다른 표정이 이 프로그램의 매력"이라고 말했다. 이어 "리뉴얼된 만큼 새 프로그램을 시작하는 것 같은 설렘도 있다"고 덧붙였다.

약 5년 만에 복귀한 딘딘 역시 남다른 감회를 전했다. 그는 "떠난 뒤 기사를 볼 때마다 반가움과 아쉬움이 반반이었다"며 "오래 한 자리에 머물렀던 게 아닌가 하는 생각에 잠시 떠났었는데, 스튜디오에 들어오니 '내 집' 같았다"고 털어놨다. 이어 "프로그램의 황금기를 함께했던 만큼, 다시 한 번 그 시기를 만들어보고 싶다"고 포부를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 어서와 한국은 처음이지? MC,제작진. [사진=MBC에브리원] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

새로운 포맷에 대한 기대감도 드러냈다. 딘딘은 "이번 시즌은 누구든 여행자가 될 수 있는 구조라 기대되는 분들이 많다"며 "촬영 중 파코의 영상을 보면서 파일럿 당시의 신선한 재미가 떠올랐다. 이 포맷이 오래 갈 수 있겠다는 생각이 들었다"고 전했다.

전 PD는 섭외 기준에 대해 "300팀 이상과 줌 미팅을 진행했다"며 "단순히 유명하거나 특별한 이력보다는 한국을 진심으로 즐기고자 하는 태도를 가장 중요하게 봤다"고 강조했다. 이어 "각 나라의 문화적 특성과 개인의 성격이 어우러진 캐릭터성을 고려했다"며 "스튜디오에서는 해당 국가에 대한 이해도가 있는 출연자들이 함께해 더욱 입체적인 이야기를 전할 예정"이라고 설명했다.

MC 재구성에 대해서는 "채널을 돌리다가도 '어서와'라는 프로그램임을 바로 인지할 수 있는 인물을 고민했고, 김준현과 딘딘이 떠올랐다"며 "두 사람의 데이터와 경험이 더해져 더 세밀한 해석이 가능할 것이라 판단했다"고 밝혔다. 이어 "요즘은 솔직함이 중요한 트렌드인데, 딘딘의 유쾌하면서도 솔직한 매력이 가족이 함께 보는 프로그램과 잘 맞는다"고 덧붙였다.

김준현은 딘딘과의 호흡에 대해 "오랜만에 함께하는데도 마치 지난주에 녹화를 한 것 같은 자연스러움이 있다"며 "딘딘은 개그맨이 아님에도 콩트도 잘 받아주고, 솔직한 멘트가 큰 매력"이라고 칭찬했다. 이어 "예전에는 스튜디오도 없었는데 세트가 생긴 걸 보니 감격스럽다"고 웃었다.

딘딘 역시 "편한 사이가 가장 중요하다. 김준현 형과는 워낙 친해서 무엇을 해도 잘 받아준다"며 "오랜만에 돌아오니 반갑기도 하고, 세월의 흔적이 느껴져 묘한 기분"이라고 말했다. 이어 "문세윤, 김준현 같은 듬직한 형들 옆에 있는 걸 좋아한다. 놀림을 받아주는 그 케미가 좋다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 어서와 한국은 처음이지? MC 딘딘, 김준현. [사진=MBC 에브리원] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

첫 게스트 파코에 대해서는 "진정성이 가장 큰 이유였다"고 밝혔다. 전 PD는 "한국을 좋아하는 사람은 많지만, 파코는 15년 가까이 한국에 대한 애정을 보여온 인물"이라며 "단순한 캐릭터를 넘어 서사가 있는 인물이라는 점에서 적합했다"고 설명했다. 이어 "파리에서 만났을 때, 모르는 단어를 바로 물어보고 단어장에 적는 모습을 보며 한국에 대한 진심을 느꼈다"고 전해 기대를 높였다.

끝으로 김준현은 '어서와 한국은 처음이지?'에 고든램지를 초대하고 싶다고 말했다. "노포도 가보고 시장에서 길거리 음식도 먹는 모습을 보고싶다. 어떤 리액션이 나오는지 궁금하다. 유명 셰프들이 와봤으면 좋겠다"고 전했다.

딘딘은 "내한하는 가수들이 코스처럼 우리 프로그램을 들려줬으면 좋겠다"고 밝혔다.

한편 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?' 오늘(19일) 밤 8시 30분 첫방송된다.

moonddo00@newspim.com