전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.19 (목)
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

"다시 황금기 만들 것"…'어서와 한국은 처음이지?' 10년 차에 파격 리뉴얼

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 10년 차를 맞은 '어서와 한국은 처음이지?'가 포맷 변화를 통해 새로운 전환점을 맞이한다.

19일 '어서와 한국은 처음이지?' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 MC 김준현, 딘딘, 전민경 PD가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 어서와 한국은 처음이지? MC 딘딘, 김준현. [사진=MBC 에브리원] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

돌아오는 '어서와 한국은 처음이지?'는 기존의 호스트가 초대하는 여행의 틀을 확장해, '한국에 친구가 없어도, 외국인 누구나' 여행자가 될 수 있는 파격적인 변화를 시도했다. 첫 게스트로 프랑스 에펠탑의 명물 '파코'가 확정되며 벌써부터 뜨거운 화제를 모으고 있는 가운데, 프로그램의 정체성과도 같은 MC 김준현과 원년 멤버 딘딘이 재회하여 가장 '어서와'다운 호흡을 선보일 예정이다.

전민경 PD는 이번 시즌의 가장 큰 변화로 '초대 중심 구조의 약화'를 꼽았다. 그는 "한국에 사는 사람이 초대하는 시스템에서 벗어나, 다양한 사람들이 자연스럽게 한국을 찾는 흐름으로 확장됐다"며 "10년 차를 맞은 만큼 시대 변화에 맞는 변화를 고민했고, 초대 없이도 한국을 충분히 즐길 수 있다는 확신이 생겼다"고 설명했다. 이어 "6개월 동안 섭외에만 집중했다. 기대하셔도 좋다"고 자신감을 드러냈다.

김준현은 프로그램에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 그는 "정을 뗄 수 없는 프로그램이다. 10년에 가까운 시간 동안 쌓인 애정이 크다"며 "자리를 비웠을 때는 힘들기도 했다. 외국인 친구들이 한국을 처음 여행하며 보여주는 각기 다른 표정이 이 프로그램의 매력"이라고 말했다. 이어 "리뉴얼된 만큼 새 프로그램을 시작하는 것 같은 설렘도 있다"고 덧붙였다.

약 5년 만에 복귀한 딘딘 역시 남다른 감회를 전했다. 그는 "떠난 뒤 기사를 볼 때마다 반가움과 아쉬움이 반반이었다"며 "오래 한 자리에 머물렀던 게 아닌가 하는 생각에 잠시 떠났었는데, 스튜디오에 들어오니 '내 집' 같았다"고 털어놨다. 이어 "프로그램의 황금기를 함께했던 만큼, 다시 한 번 그 시기를 만들어보고 싶다"고 포부를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 어서와 한국은 처음이지? MC,제작진. [사진=MBC에브리원] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

새로운 포맷에 대한 기대감도 드러냈다. 딘딘은 "이번 시즌은 누구든 여행자가 될 수 있는 구조라 기대되는 분들이 많다"며 "촬영 중 파코의 영상을 보면서 파일럿 당시의 신선한 재미가 떠올랐다. 이 포맷이 오래 갈 수 있겠다는 생각이 들었다"고 전했다.

전 PD는 섭외 기준에 대해 "300팀 이상과 줌 미팅을 진행했다"며 "단순히 유명하거나 특별한 이력보다는 한국을 진심으로 즐기고자 하는 태도를 가장 중요하게 봤다"고 강조했다. 이어 "각 나라의 문화적 특성과 개인의 성격이 어우러진 캐릭터성을 고려했다"며 "스튜디오에서는 해당 국가에 대한 이해도가 있는 출연자들이 함께해 더욱 입체적인 이야기를 전할 예정"이라고 설명했다.

MC 재구성에 대해서는 "채널을 돌리다가도 '어서와'라는 프로그램임을 바로 인지할 수 있는 인물을 고민했고, 김준현과 딘딘이 떠올랐다"며 "두 사람의 데이터와 경험이 더해져 더 세밀한 해석이 가능할 것이라 판단했다"고 밝혔다. 이어 "요즘은 솔직함이 중요한 트렌드인데, 딘딘의 유쾌하면서도 솔직한 매력이 가족이 함께 보는 프로그램과 잘 맞는다"고 덧붙였다.

김준현은 딘딘과의 호흡에 대해 "오랜만에 함께하는데도 마치 지난주에 녹화를 한 것 같은 자연스러움이 있다"며 "딘딘은 개그맨이 아님에도 콩트도 잘 받아주고, 솔직한 멘트가 큰 매력"이라고 칭찬했다. 이어 "예전에는 스튜디오도 없었는데 세트가 생긴 걸 보니 감격스럽다"고 웃었다.

딘딘 역시 "편한 사이가 가장 중요하다. 김준현 형과는 워낙 친해서 무엇을 해도 잘 받아준다"며 "오랜만에 돌아오니 반갑기도 하고, 세월의 흔적이 느껴져 묘한 기분"이라고 말했다. 이어 "문세윤, 김준현 같은 듬직한 형들 옆에 있는 걸 좋아한다. 놀림을 받아주는 그 케미가 좋다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 어서와 한국은 처음이지? MC 딘딘, 김준현. [사진=MBC 에브리원] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

첫 게스트 파코에 대해서는 "진정성이 가장 큰 이유였다"고 밝혔다. 전 PD는 "한국을 좋아하는 사람은 많지만, 파코는 15년 가까이 한국에 대한 애정을 보여온 인물"이라며 "단순한 캐릭터를 넘어 서사가 있는 인물이라는 점에서 적합했다"고 설명했다. 이어 "파리에서 만났을 때, 모르는 단어를 바로 물어보고 단어장에 적는 모습을 보며 한국에 대한 진심을 느꼈다"고 전해 기대를 높였다.

끝으로 김준현은 '어서와 한국은 처음이지?'에 고든램지를 초대하고 싶다고 말했다. "노포도 가보고 시장에서 길거리 음식도 먹는 모습을 보고싶다. 어떤 리액션이 나오는지 궁금하다. 유명 셰프들이 와봤으면 좋겠다"고 전했다.

딘딘은 "내한하는 가수들이 코스처럼 우리 프로그램을 들려줬으면 좋겠다"고 밝혔다.

한편 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?' 오늘(19일) 밤 8시 30분 첫방송된다. 

moonddo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
사진
김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동