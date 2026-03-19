전남교육청, 학교폭력 심의 공정성 강화 나서

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청은 19일 나주창의융합교육원에서 도내 22개 교육지원청 학교폭력대책심의위원회 소위원장과 간사 등 100여 명을 대상으로 역량강화 연수를 실시했다고 밝혔다.
이번 연수는 학교폭력 사안 처리의 공정성과 객관성을 높이고, 심의 결과에 대한 불복 및 민원 발생을 최소화하기 위해 마련됐다. 특히 심의위원회의 핵심 역할을 맡은 소위원장의 전문성과 판단 역량 제고에 중점을 뒀다.
연수에는 박종민 변호사가 강사로 나서 ▲소위원장의 역할과 유의점▲심의 불복 사례 분석▲민원 예방을 위한 심의 운영 방안 등을 주제로 강의했다. 참석자들은 실제 사례를 기반으로 사안의 사실판단 기준, 학교폭력 해당 여부 판단, 조치 수준 결정 기준 등을 실습하며 심의 과정 전반의 실무 역량을 높였다.
전남교육청은 최근 증가하는 행정심판과 소송 사례를 반영해 주요 민원 유형과 대응 방안을 공유하고 현장의 혼선을 줄이는 데 주력했다.
김광식 민주생활교육과장은 "학교폭력대책심의위원회는 학생의 미래를 좌우하는 판단을 내리는 만큼 공정성과 전문성이 무엇보다 중요하다"며 "심의위원 신뢰도를 높이고 학생 중심의 교육적 해결이 이뤄지도록 지속 지원하겠다"고 말했다.
전남교육청은 앞으로도 심의위원 대상 맞춤형 연수를 확대해 학교폭력 사안 처리의 일관성과 공정성을 강화할 계획이다.
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