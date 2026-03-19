신동빈 롯데 회장, 최가온·유승은·김상겸 선수에 사재로 특별 포상

"스키·스노보드 아낌없는 지원 이어갈 것"
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 신동빈 롯데그룹 회장이 동계올림픽 역사상 역대 최고 성적을 기록한 선수들에게 사재로 마련한 특별 포상금을 전달했다.
19일 롯데지주에 따르면 신 회장은 이날 서울 송파구 시그니엘 서울에서 열린 '2026 동계올림픽 대한민국 스키·스노보드 국가대표단 격려 행사'에서 최가온·유승은·김상겸 선수에게 특별 포상금을 전달했다.
이번 동계올림픽에서 대한민국 최초로 설상 종목에서 금메달 획득한 최가온 선수에게는 1억원을 수여했다. 은메달과 동메달을 획득한 김상겸, 유승은 선수에게는 각각 7000만원과 3500만원의 특별 포상금을 전달했다.
신 회장은 "불모지로 여겨졌던 설상 종목에서 어려움을 이겨내고 금, 은, 동메달을 획득하며 국제 무대에서 저력을 보여준 우리 선수들이 정말 자랑스럽다"며 "선수들의 기량 향상 및 유망주 발굴 등 스키와 스노보드의 저변 확대를 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
이날 행사는 동계올림픽에서 대한민국 스키와 스노보드 종목의 위상을 높인 선수단과 지도자의 노고를 치하하기 위해 마련됐다.
롯데는 2014년부터 대한스키·스노보드협회 회장사를 맡아 스키와 스노보드 종목 육성을 위해 300억원 이상을 지원했으며 평창 동계올림픽 지원금을 포함하면 800억원의 투자를 이어오고 있다. 신 회장은 2014년부터 2018년까지 협회장을 맡아 재임 기간 유망주 발굴부터 국가대표 육성까지 체계적인 시스템을 구축했다.
shl22@newspim.com