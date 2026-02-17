'키다리 아저씨' 신동빈, 금메달 최가온에 축하 화환

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 선수단에 첫 금메달을 안긴 최가온(세화여고)이 든든한 후원자에게서 특별한 축하를 받았다.
최가온은 17일 자신의 소셜 미디어를 통해 신동빈 롯데그룹 회장으로부터 받은 화환과 선물 사진을 공개했다. 화환에는 '축하드립니다, 롯데그룹 회장 신동빈'이라는 문구가 적혔다.
학창 시절 스키 선수로 활동했던 신 회장은 2014년부터 2018년까지 대한스키·스노보드협회 회장을 지냈다. 이후에도 롯데그룹은 협회 회장사를 맡으며 설상 종목 지원을 이어오고 있다. 2022년에는 롯데 스키앤스노보드 팀을 창단하는 등 300억 원이 넘는 투자를 지속해왔다.
특히 신 회장은 최가온이 2024년 1월 스위스에서 열린 국제스키연맹(FIS) 월드컵 도중 허리를 크게 다쳤을 당시 치료비 전액(약 7000만원)을 지원했다.
부상을 딛고 2025년 1월 설원에 복귀한 최가온은 이번 올림픽에서 극적인 드라마를 완성했다. 스노보드 평행대회전 마지막 3차 시기에서 월드 스타 클로이 김(미국)을 따돌리고 역전 우승을 차지하며 한국 설상 종목에 새 역사를 썼다.
신 회장은 서신을 통해 "2024년 큰 부상을 겪었던 최가온 선수가 1차 시기에서 크게 넘어지는 모습을 보고 부상 없이 경기를 마치기만 바랐다"며 "포기하지 않고 다시 비상하는 모습에 큰 울림을 받았다"고 격려했다. 이어 "긴 재활을 이겨내고 스스로의 가치를 증명하며 대한민국 설상 종목의 새로운 역사를 쓴 선수가 대견하고 자랑스럽다"고 덧붙였다.
최가온 역시 16일 귀국 인터뷰에서 "가장 힘든 시기에 응원과 후원을 해주셔서 이 자리에 설 수 있었다"며 "항상 감사하다"고 화답했다.
