신동빈 롯데 회장, 스키·스노보드 선수단 격려 행사…8.6억 포상

협회, 8억6000만원 포상금·기념 선물 전달 예정
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데지주는 19일 대한스키·스노보드협회와 함께 시그니엘 서울에서 스키·스노보드 국가대표단 격려 행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 '2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽'에서 역대 최고 성적을 거두며 대한민국 스키와 스노보드 종목의 위상을 높인 선수단과 지도자의 노고를 치하하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 신동빈 롯데그룹 회장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 국회 문화체육관광위원회(문체위) 위원장, 문체위 여당 간사 임오경 더불어민주당 의원, 문체위 야당 간사 박정하 국민의힘 의원, 유승민 대한체육회장, 최홍훈 대한스키·스노보드협회장 등 주요 인사가 참석한다.
최가온, 김상겸, 유승은 선수 등 메달리스트를 포함한 국가대표 선수단 및 지도자, 협회 관계자 등 총 130여 명도 함께 자리할 예정이다.
대한스키·스노보드협회는 우수한 성과를 거둔 선수 및 지도자에게 총 8억6000만원의 포상금과 기념품을 전달한다. 금메달을 획득한 최가온 선수에게는 3억원을 수여하며, 은메달과 동메달을 획득한 김상겸 선수와 유승은 선수에게는 각각 2억원과 1억원을 전달한다. 6위를 기록한 이채운 선수에게도 1000만원의 포상금을 지급할 예정이다. 현장에서 헌신해 온 스노보드 하프파이프·빅에어와 알파인 종목 지도자에게도 총 2억5000만원 포상금이 주어진다.
행사에서는 지난 12년간 롯데와 대한스키·스노보드협회, 국가대표 선수단이 함께 성장해 온 과정을 담은 기념 영상이 상영되며, 메달리스트들이 직접 대회 준비 과정과 경기 뒷이야기를 전하는 메달리스트 토크쇼도 진행될 예정이다.
롯데는 2014년부터 대한스키·스노보드협회 회장사를 맡아 스키와 스노보드 종목 육성을 위해 300억원 이상을 지원해 왔다. 평창 동계올림픽 지원금을 포함하면 800억원의 투자를 이어오고 있다. 특히 신동빈 회장은 2014년부터 2018년까지 협회장을 맡아 재임 기간 유망주 발굴부터 국가대표 육성까지 체계적인 시스템을 구축했다. 신 회장은 이러한 공로를 인정받아 지난 1월 대한체육회로부터 감사패를 받았다.
롯데 관계자는 "국제대회에서 값진 성과를 거두며 국민들에게 큰 기쁨을 전한 스키·스노보드 선수단과 지도자들에게 감사와 축하의 뜻을 전하고자 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 선수들이 훈련과 대회에 집중할 수 있는 환경을 조성해 국제 대회에서 좋은 성적이 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
shl22@newspim.com