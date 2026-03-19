韩国猎鹰战机有望迎首个出口机遇 瞄准印尼市场

纽斯频通讯社首尔3月19日电 始于2015年、总规模达8.1万亿韩元的韩国自主研制战机"猎鹰"（KF-21）在历经11年后迎来首个出口机遇，有望出口至印尼。

韩国自主研制战机"猎鹰"（KF-21）。【图片=韩国航空宇宙产业公司提供】

据政府高层19日表示："印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多将于4月1日对韩国进行国事访问，并访问韩国航空宇宙产业公司（KAI），推进签署猎鹰战机出口协议。在协调最终价格和条件后，目标在今年上半年签署正式合同。"

据悉，印尼原计划引进48架猎鹰战机，但考虑财政状况，正协商首批优先引进16架。

猎鹰是4.5代多用途战斗机，配备有源相控阵雷达（AESA）、有源电子扫描阵列航电设备，具备运用中程空对空导弹能力。最高速度1.8马赫，作战半径约1000公里，被定位为填补"金鹰"攻击机（FA-50）与F-35战机间战力空白的"中间补位机型"。

韩国政府计划以25日空军首架"猎鹰"量产机下线为契机，推进替换老旧"鬼怪"战机（F-4）、"虎"战机（F-5）。随着量产与出口谈判同步推进，预计将提升生产线开工率并增强价格竞争力。

另外，此次首批16架订单的谈判以包含技术转让、维修、保养和检修的"一揽子交易"形式进行。印尼保留剩余36架的进口选择权，若加上约20架雄飞机型及40余架金鹰（T-50）系列的潜在需求，订单规模最高可达13万亿韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社