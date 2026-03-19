빽다방, 거품 더한 '에어폼 아메리카노' 출시

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방이 아메리카노에 미세한 커피 거품층을 더한 신메뉴 '에어폼 아메리카노'를 시즌 한정으로 출시한다. 기존 커피 맛 중심에서 나아가 질감과 음용 경험을 강화한 제품으로 소비자 공략에 나선다.
19일 빽다방에 따르면 '에어폼 아메리카노'는 스팀 방식으로 공기를 주입해 커피 상단에 미세한 거품층을 형성한 아이스커피 메뉴다. 커피 거품층이 향을 더욱 풍부하게 전달하고 부드러운 목넘김을 구현한 것이 특징이다.
이번 신메뉴는 기본 아메리카노에 꿀, 헤이즐넛 시럽, 흑당 시럽 등을 추가해 개인 취향에 맞게 즐길 수 있도록 구성됐다. 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 판매된다.
최근 커피 소비 트렌드가 단순한 맛을 넘어 질감과 음용 경험을 중시하는 방향으로 변화하는 가운데, 빽다방은 이를 반영한 제품으로 차별화를 시도했다.
빽다방 관계자는 "마시는 재미와 부드러운 음용감을 동시에 느낄 수 있는 메뉴"라며 "일상 속 여유를 즐길 수 있는 새로운 커피 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
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