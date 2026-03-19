미디어젠·ETRI, 협력 확대…LLM 고도화

공정위 AI 플랫폼 적용 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미디어젠은 한국전자통신연구원(ETRI)과 생성형 인공지능(AI) 기술 협력을 확대하고 관련 기술 이전 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.
회사는 ETRI 인공지능창의연구소 임수종 박사 연구팀과 생성형 AI 관련 2건의 기술이전 계약을 체결했다.
이번 계약에는 생성형 언어모델의 최신성 유지 기술과 사후학습(Post-training) 기술이 포함됐다.
최신성 유지 기술은 언어모델에 학습되지 않은 최신 데이터를 지속적으로 반영하는 구조다. 변화하는 정보 환경에서 모델의 최신 지식 유지에 활용된다.
사후학습 기술은 인간 선호 기반 피드백을 반영한 강화학습 방식이다. 모델 출력의 정확도와 신뢰도를 높이는 데 적용된다.
미디어젠은 해당 기술을 자체 거대언어모델(LLM) '미라지(MIRAGE)'에 적용해 성능 고도화를 추진한다. 저비용 학습 체계를 구축해 모델 최신성 유지 기능을 강화한다.
적용 대상은 공정거래위원회의 AI 불공정 약관 심사 플랫폼과 AI 하도급 계약 지원 플랫폼 등이다.
회사는 공공 AI와 민간 기업 인사관리(HR) 분야에서 생성형 AI를 활용 중이다. 향후 영어·한국어 교육 서비스에도 순차 적용할 계획이다.
이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP) 지원 과제로 수행됐다.
세부 과제는 ▲차세대 생성AI 기술개발사업의 생성형 언어모델 최신성 반영 기술 ▲ETRI 연구개발지원사업의 복합 인공지능 원천기술 연구 등이다.
dconnect@newspim.com