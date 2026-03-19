경기공유학교·넥슨재단, 청소년 코딩 교육 확대·디지털 역량 강화 '맞손'

넥슨 코딩 플랫폼 활용… 창의·융합형 미래 인재 양성 지원

임태희 교육감 "글로벌 기업 협력, 학생들에게 매력적인 교육 활동 될 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 넥슨재단과 손잡고 도내 청소년들의 디지털 역량 강화와 격차 해소에 나선다.

학교에서 경험하기 어려운 다양한 배움의 기회를 확대해 나갈 방침이다.[사진= 경기도교육청]

도교육청은 지난 18일 남부청사에서 넥슨재단과 업무협약을 체결하고, 경기공유학교를 기반으로 한 코딩 교육 프로그램을 공동 운영하기로 했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 넥슨재단의 코딩 플랫폼과 전문 인력 등 우수한 민간 교육자원을 경기공유학교와 연계해, 학생들이 미래 사회에 필요한 디지털 역량을 기를 수 있는 교육 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

주요 협약 내용은 ▲청소년 코딩 역량 함양을 위한 교육 프로그램 지원 ▲넥슨재단 전문 인력과 교육 콘텐츠 활용 ▲창의·융합형 디지털 교육 프로그램 운영 등이다.

임태희 경기도교육감이 18일 남부청사에서 넥슨재단과 업무협약을 체결하고 있다. [사진=경기도교육청]

협약에 따라 양 기관은 넥슨재단의 블록코딩 플랫폼을 활용해 초·중·고 학생 대상 창의·융합형 디지털 콘텐츠 제작과 코딩 교육 프로그램을 '경기공유학교 학교·지역 맞춤형 공헌형 과정'으로 운영할 예정이다.

도교육청은 이번 협약을 통해 학생들이 게임과 창작 활동 기반의 디지털 교육을 경험하며 문제 해결 능력과 창의적 사고력을 기를 수 있을 것으로 기대하고 있다.

임태희 교육감은 협약식에서 "경기공유학교는 학교 교육을 보완하고 지역 자원을 학생 교육에 연결하는 공교육 모델"이라며 "글로벌 기업 넥슨재단이 참여하는 프로그램은 학생들에게 매우 매력적인 교육 활동이 될 것"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 학생들의 즐거운 배움과 미래 역량 함양을 위해 민간과의 다양한 협력을 강화하고, 학교에서 경험하기 어려운 배움의 기회를 확대해 나가겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com