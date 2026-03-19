남원시, 교룡산 산성교 확장 착수…교통 혼잡 해소 기대

관광지 접근성 개선 및 보행환경 향상
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 교룡산 국민관광지 일대 교통 불편 해소를 위한 기반 정비를 추진한다고 19일 밝혔다.
남원시는 총 2억3000여만 원을 투입해 오는 6월 준공을 목표로 산곡동 323-2번지 일원 교룡산 산성교 확장 및 도로 정비 공사를 이달 착수했다.
교룡산 국민관광지는 산림욕장과 숲속 야영장을 갖춘 대표 휴양지로, 사계절 내내 방문객이 꾸준히 증가하고 있다. 특히 황토길과 데크길이 조성된 산림욕장과 체류형 시설을 갖춘 야영장은 시민과 관광객의 이용이 활발한 공간이다.
그러나 방문객 증가에 따라 교통 혼잡 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 산성교 구간은 협소한 교량 폭으로 병목현상이 반복되며 이용 불편이 컸다.
이에 시는 기존 3.1m였던 교량 폭을 4m로 확장해 차량 교행 여건을 개선하고, 산림욕장 인근 노후 도로를 콘크리트로 재포장해 주행 환경을 정비할 계획이다.
아울러 공사 기간 중 안내판 설치와 교통 통제 계획을 마련하고, 현장 인력 배치와 안전시설 보강을 통해 사고 예방에도 주력할 방침이다.
시 관계자는 "이번 사업은 교룡산 관광지 환경 개선과 이용 편의 증진의 계기가 될 것"이라며 "안전하고 신속한 공사 추진으로 시민들이 더욱 쾌적하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com