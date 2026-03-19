SK쉴더스, 사내 해킹대회 'Hack the Real' 성료

웹·모바일·AI·LLM·IoT 등 최신 트렌드 반영한 미션 출제

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK쉴더스는 자사 구성원을 대상으로 한 사내 해킹대회 'Hack the Real'을 성황리에 마무리했다고 19일 밝혔다.

이번 대회는 SK쉴더스의 국내 최대 화이트해커 그룹인 이큐스트(EQST, Experts, Qualified Security Team)가 직접 기획 및 주관했다.

SK쉴더스는 자사 구성원을 대상으로 한 사내 해킹대회 'Hack the Real'을 성황리에 마무리했다고 19일 밝혔다. [사진= SK쉴더스]

최근 정부와 산업계에서 취약점 진단 및 모의해킹의 중요성이 커지는 가운데 SK쉴더스는 공격자 관점의 위협 분석과 대응 전략 수립 역량을 강화하고자 이번 대회를 마련했다.

특히 일반적인 해킹대회가 취약점을 활용한 퍼즐형 문제 풀이 중심으로 진행되는 것과 달리 이번 대회는 모의해킹 컨설턴트가 현업에서 요구받는 실무 역량 중심으로 미션을 설계했다.

최신 침해사고 사례 분석, 금융권 보안 점검 기법, 모바일 보안 솔루션 우회, 인공지능(AI)·거대언어모델(LLM) 서비스 취약점 분석 등 실제 보안 이슈를 반영한 문제로 구성해 참가자들이 실무 능력을 점검하도록 했다.

대회에는 300여명의 구성원이 참여해 높은 관심을 보였다. 출제 분야는 ▲웹 해킹 ▲모바일 해킹 ▲AI·LLM ▲시스템 해킹(Pwnable) ▲브라우저 보안 ▲IoT ▲랜섬웨어 및 리버싱 등 7개 분야로 총 18개 미션이 출제됐다.

참가자들은 각 분야별로 취약점 분석과 공격 기법을 파악한 뒤 대응 방안을 도출하는 방식으로 미션을 수행하며 보안 전문가에게 필요한 종합적인 문제 해결 능력을 평가받았다.

이번 대회 대상은 ICT사업1 팀의 소정섭 선임이 수상했다. 소정섭 선임은 전 분야에 참여해 정교한 취약점 분석과 해킹 대응 전략을 효과적으로 도출하며 독보적인 역량을 입증한 점이 높이 인정됐다.

또한 각 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 구성원에게 '부문 우수상'이 수여됐으며 신규 입사자 가운데 높은 점수를 기록한 구성원에게는 '주니어상'이 별도로 주어졌다.

대상을 수상한 소정섭 선임은 "이번 대회를 통해 최신 공격 기법을 직접 분석하며 공격자의 시각에서 취약점을 점검하고 보안 사각지대를 체감할 수 있었다"며 "보안 관점에서 안전한 서비스에 대한 고민을 이어가며 사이버 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 전문가로 성장해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.

김병무 SK쉴더스 사이버보안부문장(부사장)은 "이번 사내 해킹대회는 구성원들의 기술 역량을 검증하는 것을 넘어 급격히 고도화되는 위협 환경 속에서 SK쉴더스가 지향하는 실전 기반 보안 리더십을 조직 전체가 공고히 하는 귀중한 자리였다"며 "앞으로도 AI·자동화 기술이 보안 위협에도 빠르게 활용되는 만큼 변화에 선제적으로 대응하는 연구와 실전형 훈련을 지속해 업계 리딩 기업으로서 고객의 안전을 지키고자 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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