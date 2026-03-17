SK쉴더스, 신진 작가 '제이에이트'와 협업...보안 서비스 이해 높인다

일상 속 '안녕을 지키는 기술' 직관적으로 전달

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK쉴더스는 신진 작가 '제이에이트(J-EIGHT)'와 손잡고 자사의 폭넓은 보안 서비스를 시각적으로 표현한 공간별 맞춤형 일러스트를 제작했다고 17일 밝혔다.

SK쉴더스는 보안 서비스를 고객이 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 이번 협업을 기획했다.

특히 자사의 슬로건인 '안녕을 지키는 기술'이 일상 곳곳에서 어떻게 작동하는지를 시각 콘텐츠로 구현했다.

SK쉴더스는 신진 작가 '제이에이트(J-EIGHT)'와 손잡고 자사의 폭넓은 보안 서비스를 시각적으로 표현한 공간별 맞춤형 일러스트를 제작했다고 17일 밝혔다. [사진= SK쉴더스]

프로젝트에는 글로벌 브랜드와 IT, 통신, 공공까지 다양한 업종에서 키 비주얼, 벽화, 굿즈 작업 등을 선보이며 능력을 인정받아 온 작가 '제이에이트'가 참여했다.

특유의 입체적이고 세련된 표현 방식으로 SK쉴더스의 보안 서비스를 각 공간별 특성에 맞춰 감각적으로 풀어냈다.

SK쉴더스는 ADT캡스의 물리보안과 사이버·산업보안 역량을 기반으로 온·오프라인 전 영역에서 생활·업무 공간에 최적화된 보안 서비스를 제공하고 있다.

이번 일러스트는 이러한 서비스 체계를 아파트·단독주택·매장·오피스·빌딩·공장 등 총 9개 공간을 배경으로 구성해 고객이 전체 구조를 한눈에 파악할 수 있도록 제작됐다.

단순한 연출을 넘어 공간별 구조와 특성에 따라 보안 서비스가 실제로 어떻게 적용되는지를 정교하게 시각화했다.

이를 통해 SK쉴더스가 제공하는 생활·업무 전반의 통합 보안 서비스 흐름을 직관적으로 파악할 수 있도록 했으며 각 공간에서 보안 서비스가 일상과 자산을 안전하게 보호하는 역할을 이해하기 쉽게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

주거 및 상업 공간에는 1인 가구와 맞벌이 가정을 위한 홈 보안 서비스 '캡스홈', 매장 사각지대를 감지하는 AI CCTV와 다양한 센서 등 일상 속 보안 서비스가 자연스럽게 표현됐다.

이어 빌딩과 공장 등 업무 환경에는 출입 보안과 함께 SK쉴더스가 보유한 사이버·산업·인프라 보호 기술이 업무 전반에 연계된 모습이 구체적으로 담겼다.

한편 이번 일러스트는 SK쉴더스와 ADT캡스 공식 유튜브 채널을 통해 모션그래픽 영상으로 공개된다. 향후 블로그와 인스타그램, 브로슈어 등 다양한 온·오프라인 채널에서도 활용해 브랜드 메시지 전달력을 높이고 고객과의 접점도 한층 강화해 나갈 계획이다.

SK쉴더스 관계자는 "이번 협업을 통해 SK쉴더스의 보안 기술이 일상 속 다양한 공간에서 어떻게 활용되는지 보다 직관적으로 전달할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객들이 당사의 서비스를 좀 더 쉽고 친근하게 경험할 수 있도록 다양한 소통을 지속해 나갈 예정"이라고 전했다.

origin@newspim.com