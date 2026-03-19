씨어스테크놀로지, 제주한라대학교와 산학협력 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 AI 진단 모니터링 전문기업 씨어스테크놀로지(씨어스)는 제주한라대학교와 산학협력 체계를 구축하고 디지털 헬스케어 인재 양성에 나선다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 제주한라대학교와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결하고 이번 학기부터 'AI 기반 디지털 헬스케어' 과목을 운영한다. 지난 18일에는 이영신 대표의 강의와 함께 산학협력 협약식이 진행됐으며, 양 기관은 실무 기반 교육과정 운영, 웨어러블 AI 기반 심전도 분석 교육, 인턴십 및 채용 연계, 공동 연구 및 기술 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.
특히 임상병리과 학생들을 대상으로 한 이번 교육과정은 16주간 운영되며, 부정맥 분야 권위자인 노태호 가톨릭의대 명예교수의 심전도 분석 특강을 시작으로 이영신 대표, 김경철 디지털헬스케어연구소장, 송희석 CTO 등 회사의 기술 책임자들이 강의에 참여한다. 이후 회사의 모비케어 심전도 분석 실무책임자들이 심전도 특화 임상병리 전문가 양성을 위한 이론과 실무 강의를 수행한다.
씨어스는 2022년 제주지사 설립 이후 지역 의료 현장에 직접 참여하며 지역의료 현안 해결 과정에서 디지털 헬스케어 기업의 역할을 모색해 왔다. 현재 제주 지역 주요 병원에 모비케어(mobiCARE)와 씽크(thynC) 기반 서비스를 제공하고 있으며, 제주한라병원과 제주한국병원에는 총 600병상 규모의 씽크 입원환자 모니터링 시스템을 구축해 운영 중이다. 이를 통해 병원 중심 서비스에서 지역의료 영역으로의 확장을 추진하고 있으며, 서비스 운영과 인재 양성을 연계한 지역의료 사업 모델을 단계적으로 검증해 나갈 계획이다.
이영신 대표는 "심전도 분석 전문가 과정 및 디지털 헬스케어 인재 양성 프로그램을 기업과 대학이 공동으로 기획, 운영하는 첫 계기를 마련했다"며 "앞으로도 국내 다수의 지자체에서 산학병협력과 함께 다양한 지역의료 혁신과제에 적극적으로 참여할 것"이라고 밝혔다.
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