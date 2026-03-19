먹거리 가격 인하 확산…롯데웰푸드, 제과·빙과 가격 낮춘다

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 B2B 식용유에 이어 제과와 빙과 제품 가격을 인하한다.
롯데웰푸드는 제과, 빙과, 양산빵 등 9개 품목의 제품 가격을 최대 20%, 평균 4.7% 인하한다고 19일 밝혔다. 이번 가격 인하는 4월 1일 출고분부터 적용되며 유통 채널별로 순차 적용될 예정이다.
롯데웰푸드는 최근 전반적인 원가 부담 가중으로 인해 극도로 악화된 경영 환경을 극복하기 위해 희망퇴직 등 고강도 체질 개선을 이어가고 있다. 하지만 정부의 물가 안정 기조에 동참하고, 최근 고유가 등으로 어려움을 겪고 있는 국민들과 고통 분담 차원에서 이번 가격 인하를 결정했다.
인하 제품을 품목별로 살펴보면, 먼저 비스킷은 '엄마손파이' 2종이다. '▲엄마손파이 127g'은 3,400원에서 3,300원으로 2.9% 인하한다. '▲엄마손파이 254g'은 6,800원에서 6,600원으로 2.9% 인하한다.
캔디는 '청포도 캔디'와 '복숭아 캔디' 등 3종을 인하한다. '▲청포도 캔디 153g'과 '▲복숭아 캔디 153g' 2종은 2,500원에서 2,400원으로 4% 낮춘다. '▲청포도 캔디 323g'은 5,000원에서 4,800원으로 4% 내린다.
양산빵은 '기린 왕만쥬'와 '기린 한입 꿀호떡' 등 2종의 가격을 낮춘다. '▲기린 왕만쥬 95g'는 1,500원에서 1,400원으로 6.7% 인하한다. '▲기린 한입꿀호떡 250g'은 3,800원에서 3,600원으로 5.3% 인하한다.
빙과도 2종을 인하한다. '▲찰떡우유빙수설 250ml'은 3,000원에서 2,800원으로 6.7% 인하한다. '▲와 소다맛 140ml 펜슬'은 1,000원에서 800원으로 20% 낮춘다.
앞서 지난 12일에는 B2B 콩기름 18L 식용유 제품 가격을 3% 인하한다고 밝히기도 했다.
롯데웰푸드 관계자는 "고환율, 고유가 등 여러 원가 요인 상승과 중동전쟁으로 인한 국제 정세 불확실성 증가로 어려운 상황이지만, 민생경제 안정과 소비자 부담 경감을 위해 가격 인하를 결정했다"고 밝혔다.
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