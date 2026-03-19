전남도, 자치경찰 홍보단 '파트너스' 100명 모집

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도자치경찰위원회가 주민과 소통 강화 및 현장 중심 치안 홍보를 위해 '2026 전남자치경찰 파트너스'를 오는 31일까지 모집한다.
19일 위원회에 따르면 파트너스는 자치경찰 제도와 정책을 알리는 SNS 홍보단으로, 개인 또는 팀 단위로 총 100명을 선발한다. 모집 대상은 전남에 주소를 둔 만 18세 이상 45세 이하 도민과 전남 소재 대학 재(휴)학생이다. 자치경찰 제도에 관심이 있고 SNS 채널을 활발히 운영하는 개인이면 누구나 지원할 수 있다.
선발된 인원은 4월 발대식을 시작으로 1년간 활동한다. 주요 역할은 자치경찰 치안 현장 취재, 맞춤형 홍보 콘텐츠 제작, 온라인 확산 등이다. 위촉장과 기념품이 제공되며, 활동 우수자에게는 자치경찰위원장 표창과 상품권 등 인센티브도 주어진다.
신청은 전남도자치경찰위원회 누리집 '위원회 소식'란에서 신청서를 내려받아 이메일로 제출하면 된다.
정순관 전남도자치경찰위원장은 "전남자치경찰 파트너스는 도민 시각에서 정책과 활동을 알리는 중요한 소통 창구"라며 "주민과 함께하는 자치치안, 행복한 안전전남 실현을 위해 많은 참여를 기대한다"고 말했다.
위원회는 지난해 파트너스가 인스타그램·블로그 등 SNS를 통해 1000회 이상 홍보 활동을 진행해 자치경찰 홍보 메신저 역할을 톡톡히 수행했다고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com