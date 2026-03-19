롯데, 2026시즌 홈 오프닝 시리즈...스노보드 메달리스트 유승은 시구

[부산=뉴스핌] 이웅희 기자=롯데자이언츠는 2026시즌 개막을 맞아 4월 3일부터 5일까지 사직야구장에서 'HOME OPENING SERIES'를 진행한다. 팬과 함께하는 다채로운 이벤트 및 동계올림픽 메달리스트 유승은의 특별 시구 행사가 열린다.
3일 개막전 식전 행사에는 롯데자이언츠 치어리더와 댄싱키즈, 부산 연합 응원단이 참여해 합동 공연을 선보인다. 야구 선수를 꿈꾸는 스윙키즈 단원들이 기수단으로 나서며 선수단 입장 시 함께 손을 잡고 그라운드에 입장한다.
4일에는 글로벌 인기 콘텐츠 '포켓몬'과 26시즌 첫 '포켓몬데이'가 열리며 사직야구장을 특별한 테마공간으로 꾸민다. 구장 광장에는 대형 잠만보 에어벌룬이 설치되며 경기 시작 전 이브이와 고라파덕이 그리팅 행사를 진행하며, 포켓몬과 함께 인증 사진을 남길 수 있는 포토존이 마련된다.
이날 시구에는 '폭싹 속았수다'에서 중년 관식 역을 맡은 배우 박해준이 개막 시리즈 시구자로 나선다. 경기 종료 후에는 팬들이 직접 촬영한 사직야구장 사진을 공모해 제작한 응원가 영상을 상영하고, 새로워진 자이언츠 응원단과 함께 'G-MOMENT' 응원가 콘서트도 진행될 예정이다.
5일에는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 빅에어 동메달리스트이자 한국 설상 종목 최초 여성 메달리스트인 롯데 스키앤스노보드팀 유승은이 시구자로 나선다.
또한 입장 관중을 대상으로 3일에는 '최다 관중 달성 기념 배지'를 제공하며, 5일에는 '자이언츠 자수 로고 바람막이'를 증정한다. 사직야구장 광장에는 포켓몬 데이를 맞아 대형 잠만보 에어벌룬이 4일과 5일 전시된다.
'HOME OPENING SERIES' 티켓 예매는 3월 20일부터 시작된다. 선예매는 오전 10시, 일반 예매는 오후 2시부터 진행된다. 예매 시 장당 1,500원의 예매 수수료가 부과된다. 4월 컬러 프라이스 및 자세한 내용은 롯데자이언츠 공식 APP과 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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