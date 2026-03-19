경기도교육청과천도서관, 맞춤형 독서 프로그램 '독서, 하다' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청과천도서관이 지역주민의 독서 역량 강화와 융합적 사고력 함양을 위해 '독서, 하다' 프로그램을 운영한다고 19일 밝혔다.
도교육청에 따르면 4월부터 11월까지 운영되는 이번 프로그램은 초등학생(4~6학년), 청소년, 학부모·일반인을 대상으로 기수별 맞춤형 독서 활동을 제공함으로써 독서의 즐거움을 일깨우고 일상의 독서문화 정착을 위해 마련했다.
'독서, 하다'의 참여자는 한 기수(2개월) 동안 매월 1권씩 도서를 읽고 책놀이, 독서토론, 북토크 등 다양한 활동에 참여하게 된다.
특히 자율독서와 연계한 온라인 독서 인증과 의견 교류 활동을 통해 지속적인 독서 습관 형성을 지원하며 강사와 함께하는 심화 독후활동으로 사고력과 표현력을 함께 키울 수 있도록 구성됐다.
프로그램은 대상별로 각 4기씩, 기수별 10명 내외의 소규모 그룹으로 구성된다.
초등 과정은 체험과 창작 중심의 독후 활동, 청소년 과정은 진로 탐색과 비판적 사고 증진, 학부모·일반 과정은 인문·예술 소양 확장 등 대상별 특성을 반영한 주제로 운영된다.
프로그램 참가자 모집은 19일부터 도서관 누리집을 통해 선착순으로 진행되며 기수별 강좌 시작 약 3주 전부터 신청할 수 있다.
조중복 경기도교육청과천도서관장은 "해당 프로그램을 통해 책 읽기를 넘어 생각을 나누고 삶을 성찰하는 계기가 되길 바란다"며 "지역주민들이 일상 속에서 독서문화를 자연스럽게 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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