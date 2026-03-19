국립보건연구원, 줄기세포 품질 평가 국제 기준 마련

12개국 공동연구…재생의료 경쟁력↑

세포치료제 제조 기준 마련에 활용

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 역분화줄기세포(iPSC) 품질 평가의 국제 표준화 기반을 마련하고, 핵심 지표 단백질의 안정성을 입증한 연구 성과가 국제 학술지에 게재된다.

질병관리청과 국립보건연구원은 19일 iPSC 품질 표준화를 위해 참여한 다국가·다기관 국제 공동연구 성과가 국제 학술지에 게재된다고 밝혔다.

iPSC는 성체 세포를 초기화해 배아줄기세포와 유사한분화능을 갖도록 만든 세포다. 이번 연구는 12개국 연구 기관이 참여한 국제 공동연구로 줄기세포 치료제를 개발할 때 필요한 세포 품질 평가 기준을 마련하기 위해 수행됐다.

DNA의 이중 나선 구조 모습 [자료=게티이미지뱅크] 2023.04.24 biggerthanseoul@newspim.com

연구진은 다국가·다기관이 같은 방법으로 줄기세포를 분석하는 공동 품질평가 연구를 진행했다. 그 결과, 표준화된 분석 방법을 적용할 경우 기관 간 실험 결과의 재현성과 신뢰성이 크게 향상되는 사실을 확인했다.

특히, 줄기세포가 아직 다른 세포로 변하지 않은 상태(미분화 상태)를 확인하는 핵심 지표로 세포가 미분화 상태를 유지하는지를 판단하는 핵심 지표 단백질인 'OCT3/4', 'TRA-1-60', 'SSEA5'가 가장 안정적이고 재현성이 높았다. 이번 연구 결과는 앞으로 국제 줄기세포은행 구축과 세포치료제 제조 기준을 마련하는 데 활용된다.

국립보건연구원 난치성질환연구과는 국가줄기세포은행 분양자원 제공을 통해 연구 수행 기반을 지원하고 역분화줄기세포 품질 평가 분석 연구에 직접 참여했다.

김원호 만성질환융복합연구부장은 "이번 연구는 역분화줄기세포 기반 치료제 개발의 국제 품질 기준을 마련한 의미 있는 성과로 국내 재생의료 기술의 글로벌 경쟁력 강화에 중요한 기반이 될 것"이라며 "첨단재생의료 분야의 국제 공동연구와 품질관리 고도화를 적극 추진하겠다"고 강조했다.

임승관 질병청장은 "역분화줄기세포 품질 평가의 국제 표준화는 재생의료 치료제 개발의 신뢰성을 높이는 핵심 기반"이라며 "국가줄기세포은행을 중심으로 글로벌 수준의 세포자원 관리와 연구협력을 지속 강화해 나가겠다고"고 했다.

sdk1991@newspim.com