대전시, 전세사기 막는다…청년 '실전' 중심 예방 가동

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 전세사기 피해를 사전에 차단하기 위해 청년 대상 실전 교육과 디지털 홍보를 결합한 종합 예방 정책을 추진한다. 피해자의 대부분이 20~30대에 집중된 상황을 반영해 '계약 전 차단'에 초점을 맞췄다.
대전시는 '2026 대전시 전세피해 ZERO 로드맵'을 수립하고, 교육·디지털 콘텐츠·현장 홍보를 결합한 온·오프라인 통합 대응에 나선다고 19일 밝혔다.
이번 정책은 최근 대전 지역 전세사기 피해자의 87%가 청년층에서 발생한 점을 고려해 마련됐다. 단순 정보 제공을 넘어 계약 단계에서 스스로 위험을 점검할 수 있는 실전형 대응력을 키우는 데 중점을 뒀다.
핵심은 '청년 집탐(探) 프로젝트'다. 전세계약 구조와 절차, 주요 사기 유형, 확정일자와 대항력 확보 방법 등 실무 중심 교육이 진행된다. 특히 실제 피해 사례 분석과 등기사항증명서 확인, 계약서 작성 실습 등을 포함해 체험형 교육을 강화했다.
교육은 대전일자리경제진흥원, 대전청년내일재단 등 기존 청년 지원 프로그램과 연계해 운영되며, 공인중개사협회와 주택도시보증공사(HUG) 등 전문가가 참여한다.
디지털 홍보도 병행한다. 시 캐릭터 '꿈돌이'를 활용해 전세사기 예방 정보를 담은 숏폼 영상과 카드뉴스를 제작하고, 유튜브와 SNS를 통해 확산할 계획이다.
현장 밀착형 대응도 강화된다. 대학가와 청년 밀집 지역에는 '꿈돌이 안심 QR 스티커'를 부착해 전세계약 체크리스트를 즉시 확인할 수 있도록 하고, 동 행정복지센터에는 안내 리플릿을 비치해 접근성을 높인다.
이번 정책은 별도 예산 투입 없이 부서 협업과 유관기관 자원을 활용해 추진된다. 행정 효율성을 높이면서도 시민 체감도를 끌어올리겠다는 전략이다.
정재욱 토지정보과장은 "전세사기는 한 번 피해가 발생하면 회복까지 오랜 시간이 걸린다"며 "청년들이 계약 단계에서 스스로 위험을 점검할 수 있도록 실전 교육과 홍보를 지속 확대하겠다"고 말했다.
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