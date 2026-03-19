골드앤에스, 시원스쿨 일본어 1~2월 매출 전년비 25% 성장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 외국어 교육 플랫폼 전문기업 골드앤에스는 자사 외국어 교육 플랫폼 시원스쿨의 일본어 강의가 올해 1~2월 매출이 전년동기대비 25% 성장을 기록했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 지난해 12월 업계 최초로 제2외국어 전용 인공지능(AI) 학습 서비스를 도입한 이후 AI 옵션 선택 비중이 높아지며 매출 성장을 견인하고 있다. 시원스쿨 일본어는 왕초보 회화부터 일본어 시험(JLPT·JPT·EJU) 대비까지 전 영역을 하나의 플랫폼에서 완결할 수 있는 커리큘럼으로 수강생 유입을 늘려왔다.
특히 일본 여행·콘텐츠·취업 수요 확대와 함께 일본어 학습에 대한 관심이 지속적으로 높아지며 매년 매출 성장세가 이어지고 있다. 제2외국어 전용 AI 학습 서비스 도입이 더해지며 성장세에 속도가 붙고 있다는 평가다.
또한 AI 옵션 선택 비중과 매출 기여도는 도입 첫 달부터 꾸준한 우상향 흐름을 이어오고 있으며 AI를 실질적인 학습 도구로 활용하려는 수강생 수요가 반영된 결과다. 시원스쿨 일본어의 AI 학습 서비스는 '이지팩'과 '리얼챗' 두 가지 옵션으로 구성된다.
이지팩은 왕초보 강의와 연계해 학습 내용을 AI와 함께 반복·점검할 수 있도록 설계됐으며 리얼챗은 실제 대화 상황을 가정한 자유로운 회화 연습을 지원한다. 학습자 개인의 수준과 목적에 맞는 맞춤형 학습 경험을 제공한다는 점에서 차별점을 가지고 있다.
시원스쿨 관계자는 "지난해 12월 AI 학습 서비스를 도입한 이후 옵션 선택 비중과 매출 기여도가 꾸준히 높아지며 수강생들의 실질적인 반응으로 이어지고 있다"며 "체계적인 커리큘럼과 지속적인 콘텐츠 업데이트를 기반으로 수강생 유입이 확대되는 가운데 AI 서비스 고도화를 통해 플랫폼 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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