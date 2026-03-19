GS리테일, 상반기 공채 실시…"현장 중심 유통 인재 발굴"

인턴십 전면 도입, 지역 '캠퍼스 리쿠르팅' 진행
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = GS리테일은 오는 23일부터 다음 달 6일까지 2026년 상반기 공개채용을 실시한다고 19일 밝혔다.
이번 공개채용은 주력 사업인 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS더프레시를 필두로 진행된다. GS25는 '영업 관리' 직군, GS더프레시에서는 '점포 영업' 직군을 대상으로 지원자를 모집하며 사업별로 각각 두 자릿수 규모로 채용할 예정이다.
GS리테일은 회사의 미래 성장 동력을 창출할 유통사업 인재를 확보하고 청년 일자리 창출로 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 올해 상반기 공개채용에 돌입한다.
GS25, GS더프레시 상반기 공개채용에는 채용연계형 인턴십을 전면 도입한다. 현장 중심의 유통 인재 발굴을 위한 결정으로 지원자는 인턴십 등 실무 경험을 통해 직무의 적합성, 만족도 등을 확인할 수 있게 된다.
GS25의 경우 '캠퍼스 리쿠르팅'을 진행하며 지역 청년 인재 발굴에도 힘쓴다. 캠퍼스 리쿠르팅은 지역 인재가 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 지방 주요 대학캠퍼스를 채용 거점, 1차 면접 장소 활용하는 전형이다. 올해 캠퍼스 리쿠르팅은 강원도, 충청북도, 전라북도 내 대학캠퍼스에서 이뤄지며 채용이 완료된 신입사원은 해당 지역의 사업을 맡는 유통 전문가로 성장하게 된다.
이번 상반기 신입사원 공개 채용은 다음 달 6일 오전 10시까지 GS리테일의 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있다. 서류 전형을 통과한 지원자는 ▲AI 역량검사 ▲1차 면접 ▲인턴십 ▲2차 면접을 거쳐 오는 7월 내 최종 합격자로 선발된다.
정영태 GS리테일 인사총무본부장은 "이번 상반기 채용은 직무별 적합성 평가를 더욱 강화해 현장 중심의 유통 인재를 선발하는 데 중점을 두고 있다"며 "GS리테일과 유통 전문가로 발돋움하고 미래 유통 산업을 선도할 성장 잠재력이 높은 인재들의 많은 지원과 관심을 기대한다"고 말했다.
shl22@newspim.com