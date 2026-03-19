증평군립도서관, '독서마라톤' 대회 10월까지 운영

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군립도서관은 조선시대 독서가 김득신의 학문 정신을 되살리며 책 읽기 문화를 확산하기 위해 '김득신 독서마라톤' 대회를 이달부터 10월까지 연다고 19일 밝혔다.
책 한 쪽을 2m로 환산해 풀코스 42.195㎞ 완주를 목표로 하는 이 프로그램은 독서와 마라톤을 결합한 창의적 도전이다. 참가자들은 읽은 책 분량을 독서노트나 SNS로 인증하며 구간별 목표를 달성한다.
코스는 연령과 독서량에 맞춰 5단계로 나뉜다. 유아 대상 '거북이 코스'(3㎞), 유아·초등 '토끼 코스'(5㎞), 성인 포함 '타조 코스'(10㎞), '치타 코스'(21㎞), 최상위 '김득신 코스'(42.195㎞)다.
대상 도서는 증평군립도서관, 창의파크작은도서관, 어울림작은도서관, 스마트도서관 소장본으로 한정된다. 도서관 대출 후 독서 기록 제출로 실적 인정받는다.
완주자에겐 메달과 내년 도서 대출 권수 확대 혜택이 주어진다. 자세한 참가 방법, 코스 기준, 인증 절차는 도서관 누리집에서 확인 가능하다.
군 관계자는 "이 프로그램은 책 읽기를 일상 습관으로 만드는 참여형 이벤트"라며 "군민들이 독서의 즐거움과 성취감을 함께 누리길 바란다"고 전했다.
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