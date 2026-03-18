전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 중동 리스크 속 美 주가 선물 상승…'파월 발언'에 쏠린 시장의 눈"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"금리보다 메시지"…파월 발언에 쏠린 시선
AI가 버팀목…엔비디아·AMD 상승
"중동 리스크에도 견조"…변동성은 완화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 충돌 격화와 미 연방공개시장위원회(FOMC) 3월 회의를 앞둔 긴장감 속에서도 미국 주가지수 선물은 18일(현지시간) 상승세를 보였다. 다만 투자자들은 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정과 향후 정책 신호를 앞두고 관망세를 유지하는 모습이다.

뉴욕증시 개장 전 다우존스 산업평균지수 선물은 70.00포인트(0.15%) 상승했고, S&P500 선물은 0.13%, 나스닥100 선물은 0.19% 올랐다.

이는 전날 뉴욕증시가 유가 급등에도 불구하고 상승 마감한 흐름이 이어진 것으로 풀이된다. 다우, S&P500, 나스닥 지수는 모두 상승 마감하며 중동 리스크에도 시장이 일정 부분 충격을 흡수하고 있음을 보여줬다.

이날 개장 전 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 0.8% 하락했다. 반면 브렌트유 선물은 1% 가까이 오르며 여전히 배럴당 100달러를 웃도는 수준을 유지했다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장 [사진=블룸버그통신]

유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 트루스소셜에서 "중동에서 나토(NATO)의 도움이 필요 없다"고 밝힌 이후 급등했다. 앞서 그는 호르무즈 해협을 통과하는 선박 보호를 위한 국제 연합 구성을 시사한 바 있다. 여기에 이란의 아랍에미리트(UAE) 에너지 인프라 공격까지 겹치며 공급 차질 우려가 커졌다.

"금리보다 메시지"…파월 발언에 쏠린 시선

시장의 관심은 이날 연준의 금리 결정에 집중되고 있다. 시장은 기준금리가 3.50~3.75% 범위에서 동결될 것으로 보고 있다.

핵심 변수는 제롬 파월 연준 의장의 발언이다. 관세, 중동발 유가 상승, 고용시장 둔화 등 복합 변수 속에서 연준이 어떤 정책 방향을 제시할지가 향후 시장 흐름을 좌우할 전망이다.

아메리프라이즈 파이낸셜의 앤서니 사글림베네 전략가는 "시장은 높은 유가와 연준 결정을 앞두고 주저하는 흐름을 보이고 있다"며 "이란 분쟁을 인플레이션과 성장 전망에 어떻게 연결해 설명할지가 중요하다"고 말했다.

시장에서는 금리 인하 시점이 늦춰질 것이라는 전망도 확산되고 있다. 금융정보업체 LSEG에 따르면 첫 금리 인하는 기존 7월에서 12월로 밀릴 가능성이 제기된다.

ING의 벤야민 슈뢰더 전략가는 "연준이 성장 전망을 낮추고 인플레이션 전망을 높이며, 금리 인하 시점도 2027년으로 늦출 수 있다"고 분석했다.

◆ AI가 버팀목…엔비디아·AMD 상승

인공지능(AI) 관련 수요 확대 기대는 시장의 하방을 지지했다. ▲엔비디아(NVDA)와 ▲AMD(AMD)는 프리마켓에서 각각 0.4~0.5% 상승했다.

엔비디아는 중국 내 AI 칩 판매 승인을 받은 것으로 전해졌고, AMD는 삼성전자와 AI 인프라용 메모리 공급 협력을 확대하는 계약을 체결했다. 이는 AI 인프라 투자가 여전히 강력한 성장 동력임을 재확인시켜주는 신호로 해석된다.

마이크론 [사진=블룸버그]

유가 변수에도 '버티는 시장'…여행·반도체 강세

유가 불안 속에서도 일부 업종은 상승 흐름을 이어갔다. ▲아메리칸항공(AAL) ▲카니발(CCL) 등 여행주는 소폭 상승했다. 연료비 부담에도 견조한 수요가 이를 상쇄할 것이라는 기대가 반영된 결과다.

반도체 업종도 강세를 보였다. ▲마이크론 테크놀로지(MU)는 실적 발표를 앞두고 1% 가까이 상승했고, ▲샌디스크(SNDK)도 1%대 상승했다. 반면 ▲룰루레몬 애슬레티카(LULU)는 실적 전망 부진으로 2% 가까이 하락했다.

"중동 리스크에도 견조"…변동성은 완화

중동 전쟁은 여전히 시장의 핵심 리스크로 꼽힌다. 다만 이라크 키르쿠크 유전에서 튀르키예 제이한 항구로 이어지는 송유관 수출 재개 합의 소식이 전해지며 공급 우려는 일부 완화됐다.

월가의 공포지수로 불리는 CBOE 변동성지수(VIX)는 이달 초 고점 이후 2주 만에 최저 수준으로 내려왔다. S&P500 지수 역시 3주 만에 처음으로 이틀 연속 상승을 기록했다.

시장에서는 미국이 순에너지 수출국이라는 점과 기술주 반등이 증시를 지지하고 있다는 평가가 나온다.

다만 전문가들은 "결국 시장 방향은 연준이 결정할 것"이라며 "파월 의장의 발언이 유가, 금리, 위험자산 흐름을 동시에 좌우할 분수령이 될 것"이라고 보고 있다.

투자자들은 이날 FOMC 결과와 파월 의장 발언과 함께, 개장 전 발표되는 2월 생산자물가지수(PPI)와 반도체 업계 '풍향계'로 불리는 마이크론의 실적도 주목하고 있다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동