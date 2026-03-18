국힘 경기도당 공관위, 군포시장 공천 후보 하은호 현 시장 단수 추천

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 18일 오후 제5차 회의에서 하은호(61년생) 현 군포시장을 6·3지방선거 군포시장 후보내정자로 단수추천을 결정했다.
6·3지방선거 군포시장 공천 후보내정자로 단수 추천된 하은호 군포시장은 인하대학교 일반대학원 행정학박사로 전 한국 미래도시 연구소 소장, 전 인하 대학교 행적학과 초빙교수을 역임한 바 있다.
경기도당 공관위는 서류 및 면접 심사를 통해 경쟁력과 전문성, 도덕성 등을 종합적으로 심사해 하은호 현 군포시장 단수추전을 했다고 밝혔다.
하은호 군포시장은 "민선 9기에도 군포 시민과 함께 미래 경쟁력을 완성하겠다"면서 "갈등 관리와 시민 소통을 시정 운영의 핵심 가치로 삼아 도시 재정비, 교통 개선, 산업 기반 확충 등 주요 정책들을 추진해 왔고 멈추지 않는 변화와 책임 있는 추진으로 군포의 새로운 발전 국면을 시민께 선사하겠다"고 포부를 밝혔다.
단수 추천된 공천 후보내정자는 중앙당 최고위원회의 의결을 거쳐 국민의힘 포천시장 후보로 확정될 예정이다.
observer0021@gmail.com